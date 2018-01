Waldshut-Tiengen Großes Lob für die Feuerwehr-Abteilung Nöggenschwiel

Bei der Hauptversammlung hagelt es für die 16-köpfige Abteilung Lob von allen Seiten. Bürgermeister Roland Arzner: "Ihr leistet Enormes, auch für die Allgemeinheit."

Ein frischer Wind weht durch die Reihen der Feuerwehr-Abteilung Nöggenschwiel. Mit jeweils 15 von 15 Stimmen wurden als neue Mitglieder Simon Fehrenbacher und Philipp Kaiser in den Abteilungsausschuss gewählt. Ebenfalls 15 Stimmen erhielt Alfons Hilpert, der damit im Ausschuss bleibt. Die Wahlleitung hatte der Gesamtkommandant der Gemeinde Weilheim, Matthias Block, übernommen. Aber nicht nur Wahlen standen an. Für 25 Jahre Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr wurde Wilfried Schäfer geehrt. Abteilungskommandant Christian Mutter gratulierte und überreichte einen Zinnteller.

„16 aktive Feuerwehrmänner zählt die Feuerwehr aktuell“, berichtete dann der Abteilungskommandant. Davon hätten 14 Mann die Grundausbildung und zwei seien in der Jugendfeuerwehr. Im vergangenen Jahr seien zwölf Abteilungsproben, eine Gesamtprobe und eine Herbstabschlussprobe vorgenommen worden, so der Kommandant weiter. Die Probenbesuche seien noch ausbaufähig, erklärte Christian Mutter. Sie seien zu zehn Einsätzen gerufen worden, unter denen drei Fehlalarme gewesen seien. Im Januar seien sie zu einem Kaminbrand in Weilheim gerufen worden. Im Februar habe es eine Baumfällaktion in Nöggenschwiel gegeben. Im Juli hätten sie zu zwei Flächenbränden ausrücken müssen, im August hätten sie Sturmschäden beseitigt, im September habe es eine Ölspur gegeben. Daneben hätten sie verschiedene Parkplatzdienste übernommen. "Sehr stolz sind wir auch auf die neuen WC-Anlagen im Feuerwehr-Gerätehaus, die wir in Eigenleistung fertiggestellt haben“, schloss der Kommandant seinen Bericht.

„Das war ein ereignisreiches Jahr. Ihr leistet Enormes, auch für die Allgemeinheit“, lobte Bürgermeister Roland Arzner die Feuerwehrmänner. "Da geht was, in Nöggenschwiel", hob auch Gesamtkommandant Matthias Block hervor. "Die Atemschutzgerätewarte sind fest in Nöggenschwieler Hand“, schmunzelte er. Gute Nachrichten habe er auch in Bezug auf ein neues Einsatz-Fahrzeug. Die Fahrzeugbeschaffung sei auf einem guten Weg, so Block. „Man merkt sofort, wenn ihr einmal fehlt“, ergänzte Florian Pfeifer von der Feuerwehr Weilheim. „Ihr seid eine große Hilfe, ich freue mich schon wieder auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr.“