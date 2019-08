von Claus BIngold

Die Anbau-Planung für das Lädele in Weilheim erfolgte ohne Planung des Außenbereiches. Dadurch sei zwischen Innen- und Außenbereichs eine Höhendifferenz bei der südlichen Eingangstüre, die als Fluchtweg gedacht ist, entstanden. Dies teilte die Verwaltung in der Sitzung des Gemeinderats mit.

Nach Anmahnung durch das Baurechtsamt des Landkreises waren die Baumaßnahmen ausgeschrieben worden. Das günstigste Angebot gab die Firma Klefenz (10 512 Euro) ab. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Bau des barrierefreien Zugangs an diesen Bieter zu vergeben.

Neue Friedhofsgebühren

Ohne Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat die Neufassung der Friedhofsgebühren. Bei der Anpassung musste beachtet werden, dass Verstorbene aus dem westlichen Teil der Gemeinde auf dem Friedhof in Waldkirch beerdigt werden, für den die Gebührenordnung von Waldshut-Tiengen gilt. „Man habe versucht“, so Bürgermeister Jan Albicker, „die Gebühren für Beisetzungen und Grabstätten so moderat wie möglich zu gestalten, um sich Waldshut-Tiengen etwas anzugleichen.“

Schachtregulierung

In der Gemeinde Weilheim müssen etliche Schächten neu an das Niveau der Straßen angepasst werden. In Bannholz, Remetschwiel, Brunnadern, Weilheim, Bierbronnen, Nöggenschwiel und Dietlingen sind 53 Schächte betroffen.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Firma Beck aus Bad Rappenau zum Angebotspreis von 44 720 Euro mit der Schachtregulierung zu beauftragen.