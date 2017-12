Weilheim Gemeinderat: Grundschule Nöggenschwiel wird für 500 000 Euro saniert

Die Grundschuel in Nöggenschwiel muss saniert werden. Dafür investiert die Gemeinde Weilheim 500.000 Euro. In seiner nächsten Sitzung muss sich der Gemeinderat dann entscheiden, wie die Fassade gestaltet wird.

Der Gemeinderat Weilheim beriet in seiner Sitzung über die Sanierung der Grundschule in Nöggenschwiel. Zuvor hatte der Nöggenschwieler Architekt Gottfried Zipfler eine erste Kostenberechnung von möglichen sanierungsbedürftigen Teilbereichen vorgestellt, die er mit einer Fotodokumentation belegte. Seitens der Verwaltung ist geplant, die entsprechenden Zuschussmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Darunter fallen unter anderem die Mittel aus dem Ausgleichsstock, für die der Antrag noch im Januar 2018 gestellt werden muss. Außerdem sollen Mittel aus einem neuen Förderprogramm beantragt werden, das voraussichtlich ab März 2018 zum Tragen kommt und speziell für die Sanierung von Grundschulen bestimmt ist.

In seiner ersten Berechnung geht Gottfried Zipfler von Kosten in einer Gesamthöhe von rund annähernd 500 00 Euro aus. Den weitaus größten Anteil haben mit rund 290 000 Euro die Sanierungsarbeiten am Gebäude und an den technischen Anlagen. für die Umstellung der Schulbeleuchtung und die Anbringung eines Logos an der Eingangsfassade kalkuliert Zipfler rund 132 000 Euro. dazu kommen dann noch 41 000 Euro für Arbeiten an den Außenanlagen der Grundschule sowie Baunebenkosten in Höhe von 35 000 Euro.

"500 000 Euro sind eine Menge Holz, aber der Zahn der Zeit hat heftig an unserer Grundschule genagt. Vor allem das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes ist dringend sanierungsbedürftig", sagte Bürgermeister Roland Arzner. Arzner schlug vor, der Schule ein moderneres und frischeres Erscheinungsbild zu verpassen. "Holz in der Verkleidung der Fassade hat an einem modernen Gebäude nichts verloren", so Arzner weiter. Genau daran schieden sich die Geister im Gemeinderat. Während die einen dafür waren, die Holzelemente an Fassade und im Schulhof beizubehalten (schließlich befinde man sich im Südschwarzwald), gab es auch Stimmen, die sich für ein moderneres und flotteres Erscheinungsbild des Gebäudes aussprachen.

Letztlich wurde Architekt Gottfried Zipfler beauftragt, einen neuen belastbaren Kostenvoranschlag aufzustellen, der dem Gemeinderat in der Sitzung am 18. Januar vorgelegt werden soll. Zusammen mit dem neuen Kostenvoranschlag soll das Projekt dem Gemeinderat auch optisch in mehreren Ausführungen vorgestellt werden, sodass dann entschieden werden kann, welche der Varianten umgesetzt werden soll.