Weilheim vor 41 Minuten

Für Stärkung des ländlichen Raums: Sabine Hartmann-Müller und Guido Wolf beim Bürgerstammtisch in Waldhaus

Die Herausforderungen in Tourismus sowie in der Land- und Forstwirtschaft waren Themen beim Bürgerstammtisch mit Sabine Hartmann-Müller und Guido Wolf in Waldhaus. Beide Minister betonten den schlechten Zustand der Wälder und forderten die schnelle finanzielle Hilfe für Forst- und Landwirtschaft, die Minister Hauk versprach.