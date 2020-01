von Claus Bingold

Wenn sich die Freizeitgruppe (FG) Bierbronnen, ein reiner Männerverein, alljährlich zur Hauptversammlung trifft, kann man davon ausgehen, dass die Mitglieder fast vollständig erscheinen. Die FG Bierbronnen, mit rund 20 Mitgliedern sicherlich der kleinste Verein in der Gemeinde Weilheim, ist für die Ortsteile Bierbronnen und Rohr von großer Bedeutung.

Ein rühriger Verein

Dass die Freizeitgruppe ein rühriger Verein ist, kam auf der Hauptversammlung des Vereins im Gasthof „Adler“ in Weilheim im Jahresrückblick von Schriftführer Andreas Götte zum Ausdruck. Die zahlreichen Veranstaltungsangebote im Jahresprogramm gehen vom Kegeln über saisonale Feste und Feiern, Preisjass, Wanderungen und Besichtigungen regionaler Sehenswürdigkeiten bis hin zu mehrtägigen Ausflügen. Für das laufende Jahr sind neben den üblichen Veranstaltungen Besichtigungen der Druckerei des SÜDKURIER in Kostanz, der Firma Gutex in Gurtweil und des Wasserwerkes im Albtal geplant. Außerdem soll eine mehrtägige Fluss- und Kanalbootsfahrt in Frankreich angeboten werden.

Die Freizeitgruppe Die Freizeitgruppe Bierbronnen wurde 1995 aus einer Notsituation heraus gegründet. Als seinerzeit bekannt wurde, dass die die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Bierbronnen aufgelöst werden sollte, quittierten alle 22 Mitglieder demonstrativ ihren Dienst und gründeten den neuen Verein, der derzeit rund 20 Mitglieder hat. Vorsitzender ist Ralph Wohlfahrt, Telefon 07755/910 80, per E-Mail (info@wohlfahrt-online.com).

Bei den Dorffesten unterstützen sich die Mitglieder des Landfrauenvereins und der Freizeitgruppe gegenseitig. Zur Aufbesserung der Vereinskasse führt die FG alljährlich zwei Schrottsammlungen durch. Ausgesprochen ungewöhnlich für einen Verein ist die Tatsache, dass auf der Versammlung einstimmig beschlossen wurde, den Jahresbeitrag von bisher 25 Euro auf zukünftig 15 Euro zu senken.

Lediglich eine Veränderung gab es bei den Teilwahlen des Vorstandes. Einstimmig wieder gewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Eduard Walde und Kassenwart Konrad Eckert. Für Ernst Reichmann, der sein Amt als Beisitzer zur Verfügung gestellt hatte, wählte die Versammlung Nici Boer neu in den Vorstand. Bürgermeister Jan Albicker zeigte sich beeindruckt vom Engagement des Vereins.