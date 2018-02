Weilheim Frauengemeinschaft Weilheim wirkt oft im Hintergrund und tut viel Gutes dabei

Mit dem Erlös ihres Suppensonntags hilft die Frauengemeinschaft Weilheim regelmäßig Vereinen und Familien. Bei der Hauptversammlung gibt es viel Lob von Bürgermeister Roland Arzner und Pater Christoph Eichkorn.

Zu ihrer Hauptversammlung kamen die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Weilheim zusammen. Sie sehen ihre Aufgabe darin, mit ihrem Glauben ein gutes Beispiel zu geben und Menschen in Not zu helfen. Der Rückblick von Schriftführerin Iris Stadler spiegelte die vielfältigen Aktivitäten wieder, die Pater Christoph Eichkorn als eine wichtige Säule in der Pfarrgemeinde lobte.

Die Frauen, die im Allgemeinen eher im Verborgenen wirken, schaffen es aber einmal im Jahr, ganz Weilheim auf die Füße zu bringen, nämlich zum Suppensonntag in der Nägeleberghalle. Den Erlös geht stets an karitative Einrichtungen und Menschen in Not. Im vergangenen Jahr gingen jeweils 300 Euro an Andreas Hauser für sein Hilfsprojekt in Indien, an Schwester Regina aus dem Kloster Maria Bronnen für Projekte in ihrer Heimat Tansania und an das Hilfsprojekt Afrikahelp sowie an eine in Not geratene Familie. Einmal im Jahr veranstalten die Frauen ein Grillfest für die Senioren der Gemeinde. Seit zwei Jahren gibt es die Aktion "Lebendiger Advent", die laut Vorsitzender Helga Horn gut angenommen werde. Pater Eichkorn bedauerte, dass die Frauengemeinschaft die einzige in den sieben Pfarreien der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen sei. Bürgermeister Roland Arzner lobte die Gemeinschaft als lebendigen Bestandteil des Gemeindelebens.

Die katholische Frauengemeinschaft Weilheim wurde 1903 als christlicher Mütterverein gegründet. Der Verein hat 79 Mitgliede. Der nächste Suppensonntag ist am 18. März in der Nägeleberghalle.