Weilheim Elisabeth König ist die neue Dirigentin des Kirchenchors Weilheim

Elisabeth König ist neue Dirigentin des Kirchenchores in Weilheim. Erfreulich kurz aus Sicht des Kirchenchores gestaltete sich die Suche nach einer neuen Chorleitung, nachdem Ursula Schneider in der im Januar überraschend ihren Rückzug bekannt gegeben hatte. Bereits Ende Februar konnte Elisabeth König, die seit zwei Jahren in Weilheim wohnt, für die Übernahme der vakanten Chorleitung gewonnen werden. Es ist das erste Mal, dass sie die Leitung eines Kirchenchores übernimmt. Vorher hatte sie bereits als Sängerin in Kirchenchören mitgewirkt. Die 36-Jährige ist Lehrerin für die Fächer Englisch und Musik an der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut. Ihr Studium, das im Rahmen ihrer Musikausbildung auch das Fach Chorleitung beinhaltete, absolvierte Elisabeth König in Freiburg.