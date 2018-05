Waldshut-Tiengen Doris Kirchner aus Weilheim spricht über ihre neue Heimat in Amerika und verrät, was ihr daran gefällt

Doris Kirchner aus Weilheim spricht über ihre neue Heimat in Amerika und verrät, was ihr daran gefällt

Doris Kirchner aus dem kleinen Weilheimer Ortsteil Aisperg ist vor 30 Jahren nach Amerika ausgewandert und wohnt mittlerweile im Bundesstaat Rhode Island. Im Interview verrät sie, was sie an Amerika schätzt, wie sie sich eingelebt hat und was sie von US-Präsident Donald Trump hält.

Frau Kirchner, Sie besuchen mindestens ein Mal im Jahr Ihre deutsche Heimat, sie ist Ihnen wichtig?

Ja, meine Familie lebt hier und den Schwarzwald und seine Landschaften habe ich immer ein bisschen vermisst. Er ist für mich Heimat, hier kann ich mich gut regenerieren. Wenn mein Mann auch pensioniert ist, werden wir sicher noch öfter den Schwarzwald besuchen.

Ist Rhode Island nicht so schön wie der Schwarzwald? Wie ist das Klima dort?

Es ist anders schön. Rhode Island hat wunderschöne Küstenlandschaften, viele vorgelagerte Inseln und in Newport Villen in französischer Architektur. Vom Klima her ist es ähnlich wie im Schwarzwald, nur dass es weniger schneit. In den letzten Jahren haben schwere Stürme zugenommen, die manchmal zu mehrtägigen Stromausfällen führen, deshalb hat fast jedes Haus hier ein Notstromaggregat. Wir auch.

Was ist Ihrer Erfahrung nach in Amerika anders als in Deutschland?

Als ich das erste Mal in die Staaten kam, hat mich die geografische Weite fasziniert und ich finde, dass sich dies auch in den Köpfen der Menschen widerspiegelt. Zumindest an der Ostküste, wo ich lebe. Es gibt natürlich auch Vorurteile, aber grundsätzlich sind die Menschen tolerant und offen und fragen nicht, woher man kommt. Es zu etwas zu bringen, ist meiner Ansicht nach in den USA leichter als in Deutschland. Ich bin sicher, dass ich in Deutschland beruflich nie das erreicht hätte, was ich hier erreicht habe.

Fallen Ihnen sonst noch Unterschiede ein?

Es geht im Straßenverkehr entspannter zu als in Deutschland. Man muss an einer Kreuzung nicht damit rechnen, dass einem jemand die Vorfahrt nimmt. Man darf auch nicht so schnell fahren. Auf stark befahrenen Autobahnen umgerechnet 90 Stundenkilometer, in weniger dicht besiedelten Gegenden rund 140. Auch das Einkaufen im Supermarkt ist entspannter. Die Leute an der Kasse haben die Ruhe weg. Es schimpft niemand, wenn man in der Schlange steht und an der Kasse packt einem jemand alles extra ein. Von meinen Studenten, die in Deutschland zum Austausch waren, habe ich manchmal gehört, Deutschland sei eine Servicewüste.

Und was ist mit dem Essen? Amerika gilt als das Land des Fast Food.

Natürlich wird eine Familie, die nicht so viel Geld hat, billiger in einem Fast Food Restaurant satt, als anderswo. Wer etwas mehr Geld ausgeben kann, hat aber keine Mühe, gut und gesund zu essen. Es hat sich grundsätzlich einiges beim Angebot in den letzten Jahren geändert. Als meine Eltern mich noch vor rund 20 Jahren besuchten, musste ich zum Beispiel rumlaufen, um gescheites Brot für sie zu finden. Heute gibt es hier so gut wie alles, was es auch in Deutschland gibt, sogar echten Schwarzwälder Schinken.

Sie sagten gerade, Ihre Eltern hätten sie früher besucht, wie hat Amerika ihren Eltern gefallen?

Allgemein sehr gut, aber damals wohnten wir in Philadelphia und es fiel ihnen auf, dass es in der Nacht sehr laut war: Musik, Autos, Sirenen von Polizei und Krankenwagen.

Erzählen Sie doch noch ein bisschen von Ihrem Haus und dem großen Garten in Rhode Island.

Es ist ein großes Haus in einer ganz normalen Kleinstadt mit viel Land und Bäumen drum herum. Nachbarn sehe ich nur, wenn ich sie sehen will. In unserem Garten wachsen hauptsächlich Blumen und Kräuter für die Bienen, außerdem noch Kohlrabi und Salat, alles Dinge, die Eichhörnchen nicht mögen. Mit Tomaten haben wir aufgehört, weil die Eichhörnchen und Streifenhörnchen sie jedes Jahr angebissen haben als sie noch grün waren und danach auf den Boden geworfen haben. Das war frustrierend.

Apropos Bienen, eines Ihrer Hobbys ist Imkern, sind Sie da eine Ausnahme?

Nein, Imkern hat in Amerika in den letzten Jahren stark zugenommen, viele Kurse werden angeboten. Ich habe auch einen gemacht und war über die große Zahl der Teilnehmer überrascht und dass es vor allem Frauen und viele jüngere Leute waren. Mein Mann und ich imkern gemeinsam. Wir haben fünf Bienenstöcke. Aber leicht ist es nicht und man muss auch einiges Geld reinstecken.

Haben Sie auch noch andere Tiere?

Ja, ich bin auf einem Bauernhof mit vielen Tieren aufgewachsen. Sie gehören für mich zum Leben dazu. Außer den Bienen haben wir eine Bengalenkatze, zwei Savannahkatzen, ein Aquarium und einen Teich mit Fischen und zwei deutsche Doggen, die als Therapiehunde ausgebildet sind. Ich besuche mit ihnen ehrenamtlich Menschen in Altersheimen. In Amerika ist die Tierliebe allgemein sehr groß. Fast jeder hat einen Hund. Man zahlt bei uns für einen nur fünf Dollar Steuer im Jahr, das hat sich seit 20 Jahren nicht verändert. Jede Kommune bestimmt selber, wie hoch die Hundesteuer ist und wie viele Hunde ihre Bürger halten dürfen. Bei mir im Ort sind es maximal drei.

Donald Trump habe ich mir für die letzte Frage aufgespart. Was sagen Sie zu ihm?

Wir und unsere Freunde sind liberale Demokraten. Keiner von uns hat geglaubt, dass er an die Macht kommt. Obama war ein gebildeter Präsident mit Format, Trump ist es nicht. Er ist eine Blamage für das ganze Land und polarisiert die Gesellschaft. Aber ich bin zuversichtlich, dass Amerika sich aufrappelt und Trump übersteht.