Weilheim Dirigentin der Trachtenkapelle Nöggenschwiel gibt Debüt bei Jahreskonzert

Die Trachtenkapelle Nöggenschwiel hat seit Januar eine neue Dirigentin: Beim Jahreskonzert in Höchenschwand gab die neue musikalische Leiterin Sabine Beil ihren Einstand. Der 15-jährige Lukas Eckert begeisterte im Haus des Gastes mit einem gekonnten Soloauftritt an der Trompete.

Das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Nöggenschwiel (TKN) im Saal im Haus des Gastes am Wochenende könnte man fast als Doppelkonzert bezeichnen, da zwei Dirigenten dem Orchester den Takt angaben. Unter dem Motto "Von Freund zu Freund" übergab Vizedirigent Thomas Walde nach dem von ihm geleiteten ersten Konzertteil symbolisch den Taktstock an Sabine Beil aus Eberfingen, die im Januar die Leitung des Orchesters der TKN übernommen hatte.

Unter der Leitung von Vizedirigent Thomas Walde, der seinen letzten Auftritt nach einjähriger Dirigententätigkeit gab, nahm sein Publikum mit auf die letzte Reise des Luftschiffs Hindenburg, die Michael Geisler in seinem Stück "Hindenburg" musikalisch in Szene gesetzt hat. Mit dem Stück "Oregon" von Jacob de Haan entführte das Orchester auf eine abenteuerliche Zugfahrt durch die faszinierende Landschaft des amerikanischen Staates.

Seinen großen Auftritt hatte der der heimliche Star des Abends, der 15-jährige Trompeter Lukas Eckert, der dieses Jahr mit dem Gerbert-Mutter-Preis ausgezeichnet wurde. Am Nachmittag noch aktiv beim Konzert des Landeswettbewerbes in Bietigheim-Bissingen, stand er am Abend bereits wieder in Höchenschwand auf der Bühne. Als Solist begeisterte das junge Talent mit dem Stück "Trompetenzauber" von Herbert Ferstl seine Zuhörer derart, dass sie stürmisch eine Zugabe forderten, die ihnen auch gewährt wurde. Zu einem Ausflug in die Welt des Jazz luden Walde und seine Musiker mit der Komposition "Birdland" von Joe Zawinul ein, einem Big-Band-Standard der erstmals 1977 von der der erfolgreichen Jazzband Weather Report gespielt wurde. Mit dem Stück "Von Freund zu Freund" von Martin Scharnagl endete sowohl der erste Konzertteil als auch die Interimstätigkeit von Vizedirigent Thomas Walde.

Den zweiten Teil des Konzertabends übernahm dann Sabine Beil. Der neuen Dirigentin, die unter anderem in Stühlingen in ihrem "Klang-Zwergen-Reich" Kindern bis 14 Jahren musikalische Früherziehung angedeihen lässt, war das Engagement für ihre neue Aufgabe deutlich anzumerken. Sichtlich entspannt zeigte sie sich am Ende des Konzertes. "Wir haben erst im Januar mit den Proben für das Jahreskonzert begonnen", so Sabine Beil.

"In Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit war ich mit der Leistung der Musikerinnen und Musiker sehr zufrieden." Mit der den Kompositionen "Eiger" von James Swearingen und "Firmament" von Rolf Rudin präsentierte das Orchester seinem Publikum imposante Klanggemälde. Muntere Töne erklangen mit "Austrian Dances" von Alois Wimmer, ehe das Stück "Divertimento Veneziano" von Reinhard Summerer in die Lagunenstadt Venedig entführte. Mit dem Marsch "O Vitinho" des Portugiesen Francisco Marquesasinseln Neto endete die musikalische Soiree. Für den lang anhaltenden Beifall bedankten sich Dirigentin und Orchester mit zwei Zugaben bei ihrem Publikum.