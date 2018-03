Weilheim Die Sparkasse Hochrhein unterstützt Weilheimer Sportvereine mit 7772 Euro

Sportvereine aus der Gemeinde Weilheim erhalten eine Spende von der Sparkasse Hochrhein. Insgesamt 7772 Euro können sie für Jugendförderung und Investitionen in die Zukunft verwenden.

Auch in diesem Jahr fördert die Sparkasse Hochrhein Vereine der Gemeinde Weilheim und würdigt ehrenamtliches, mit Kosten verbundenes Engagement. Insgesamt fließen 7772 Euro in die Gemeinde. Die Sportvereine Nöggenschwiel und Waldhaus sowie der FC Rot-Weiß Weilheim erhalten jeweils 1500 Euro; die EBB Bannholz und der TUS Weilheim kommen in den Genuss von jeweils 1000 Euro und der Tennisclub Weilheim wird mit 1250 Euro bedacht.

Die Spendenübergabe fand in der Gret-Stube in Nöggenschwiel statt. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, Wolf Morlock, begrüßte alle Vertreter der Vereine und lobte den Einsatz und die Vereinsarbeit der Anwesenden: „Der Verein lebt von den Menschen, die es machen.“ Weiter betont er, dass die Sparkasse Hochrhein die Vereine in der Region gerne in ihrer Arbeit unterstützt, weil sie wichtige gesellschaftliche Aufgaben übernehmen.

Auch Bürgermeister Roland Arzner unterstrich die Wichtigkeit der Vereine: „Sie sind aus dem sozialen Leben nicht wegzudenken.“ Der Bürgermeister bedankte sich bei den Verantwortlichen der Sparkasse Hochrhein für die Zuwendungen. Die Direktorin für Privatkunden, Silvia Knöpfle, übergab den Vertretern der Vereine die Spendengutscheine. Dabei wurde kurz erläutert, wofür die Spenden genutzt werden. In jedem Verein stehen die Förderung der Jugend und Investitionen in die Zukunft als wichtigster Punkt auf der Prioritätenliste für die Verwendung der Gelder. Die Sparkasse Hochrhein lud die Anwesenden noch zum Essen ein.