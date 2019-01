von Claus Biingold

Zufrieden zeigte sich Martin Gamp, Vorsitzender des Musikvereins Weilheim, mit dem abgelaufenen Vereinsjahr. Auf der jüngsten Hauptversammlung des Vereins im Gasthof „Adler“ in Indlekofen-Aispel konnte er den Mitgliedern einen ausgesprochen positiven Jahresrückblick präsentieren. Mit 46 Gesamtproben und 16 Auftritten, darunter auch die musikalischen Umrahmung der offiziellen Einweihung des Lädeles in Weilheim liegt ein ausgesprochen arbeitsreiches Jahr hinter den Musikern des Musikvereins. Als besonderen Höhepunkt bezeichnete der Vorsitzende das Jahreskonzert an Ostern, sowie das Gartenfest rund um den Patroziniumstag. Zufrieden zeigte sich Dirigent Jörg Murschinski mit der musikalischen Entwicklung seines Orchesters. Allerdings gab er einschränkend zu bedenken, dass die Fortschritte nicht mehr so deutlich erkennbar seien, wie zu Beginn seiner Tätigkeit. „Aber Fortschritte sind da“, so Murschinski, „auf lange Sicht sind wir auf einem guten Weg.“

Erfolgreiches Jahreskonzert

Das Jahreskonzert war aus Sicht des Dirigenten ein schöner Erfolg. „Wir hatten ein tolles Jahreskonzert mit einem ausgesprochen anspruchsvollen und vor allem auch volksnahen Programm. Mein Ansinnen ist es, Stücke mit Niveau zu spielen, aber auch so, dass man Spaß daran hat, sowohl als Spieler, als auch als Zuhörer. Generell müssen wir uns stetig weiter entwickeln. Die Ansprüche werden selbst auf dem mittleren Niveau, auf dem wir uns befinden, immer höher. Da müssen wir mitziehen.“

Dirigent fordert mehr Probendisziplin

Murschinski forderte die Orchestermitglieder auf, nach Möglichkeit regelmäßig an den Probeneinheiten teilzunehmen. Vor allem im Sommer sollten die Proben ernster genommen werden. Für die Ausstattung des Orchesters wünscht sich Murschinski ein neues Vibraphon, eine dritte große Pauke und ein Tamtam. „Alles in Allem liegt ein sehr zufriedenstellende Jahr hinter uns“, so Murschinski, „Was mich hier an dem Orchester fasziniert, dass es sowohl musikalisch, als auch kameradschaftlich alles stimmt.“ Keine Veränderung gab es bei den Teilwahlen des Vorstandes. Für weitere zwei Jahre wurden der stellvertretende Vorsitzende Florian Hiss, Instrumentenwart Klaus Huber, Protokollführerin Laura Huber sowie die Beisitzerinnen Andrea Pfeiffer und Ursula Betz in ihren Ämtern bestätigt.

Der Verein: Der Musikverein Weilheim wurde im Jahr 1873 gegründet. Derzeit hat der Verein 43 aktive Mitglieder (Altersdurchschnitt 30 Jahre), 34 Jungmusiker im Jugendorchester sowie 127 Passiv- und acht Ehrenmitglieder. In der Blockflötengruppe sind gegenwärtig sieben Kinder. Kontakt über Vorsitzenden Martin Gamp, Telefonnummer 0160/475 54 88 oder per E-Mail (info@mvweilheim.de).