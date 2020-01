von Bettina Ebi

Gut besucht waren die Bürgerversammlungen in Weilheim sowie seinen Ortsteilen Nöggenschwiel und Remetschwiel. Bürgermeister Jan Albicker hielt mit Hauptamtsleiterin Jessica Höfler und Rechnungsamtsleiter Peter Schmid Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf 2020.

Nach einer Schweigeminute berichtete Jessica Höfler über das Geschehen vom vergangenen Jahr. Vom Erlös der Bürgerversammlungen im vergangenen Jahr wurden demnach drei Himmelsliegen angeschafft. Weiter wurde über bauliche Projekte berichtet. 2019 wurden die Grundschule saniert, neue Stelen am Friedhof in Weilheim angeschafft sowie der Außenbereich beim Lädele in Weilheim erneuert. Auch die Umkleiden in der Halle in Remetschwiel werden derzeit renoviert. Auch fand das erste Unternehmertreff in der Nägeleberghalle statt. Mehr als 50 Schachtdeckel sind 2019 an die Straßenverhältnisse angepasst worden. Auch wurden die Bürger über allgemeine Arbeiten des Bauhofs informiert.

Die Einwohnerstatistik 3169 Einwohner sind aktuell in der Gemeinde Weilheim gemeldet. Im vergangenen Jahr kamen 31 Kinder zur Welt und 26 Sterbefälle waren zu verzeichnen.

Die Gemeinde Weilheim sorgt zudem in einzelnen Ortsteilen für Baugebiete. In Rohr, Nöggenschwiel, Weilheim, Brunnadern und Bürgeln entstehen über kurz oder lang neue Möglichkeiten zum Bauen und Wohnen. Peter Schmid berichtete über die Finanzlage. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt demnach 879 Euro. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde Weilheim sei die Einkommenssteuer, die größten Ausgaben flössen ins Personal.

Bürgermeister Jan Albicker gab den Bürgern danach einen Ausblick auf das Geschehen in der Gemeinde im neuen Jahr. Er hat sich für 2019/2020 vorgenommen „Grundlagen zu schaffen um zukunftsweisende Entscheidungen oder Investitionen auch auf solide Füße stellen zu können“. Das heißt: „Wir arbeiten im Moment viel mit Konzepten, um im Anschluss daran maximale Fördersummen für konkrete Projekte erreichen zu können“, sagte Albicker. Für eine Förderung ist laut dem Bürgermeister eine detaillierte Vorplanung nötig. Ein Wunsch des Bürgermeisters ist die Sanierung des Rathauses. Hierfür gebe es jedoch derzeit keine Fördermöglichkeiten, ohne solche könne die Gemeinde die Kosten nicht stemmen.

Viele interessierte Einwohner sind der Einladung zu den drei Bürgerversammlungen in der Gemeinde Weilheim gefolgt. | Bild: Bettina Ebi

Wassermeister Adalbert Trötschler geht Mitte 2020 in den Ruhestand. Ein neuer Wassermeister wird nicht eingestellt, die Gemeinde wird sich der Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg anschließen.

Der Erhalt des Lädeles in Remetschwiel sei gesichert, es werde ab Februar von Luzia Gras geführt. Für die Abteilung Nöggenschwiel ist der Kauf eines neuen Feuerwehrautos erforderlich. Der Standort soll gehalten werden. Somit wird auch ein neues Gebäude für dieses Fahrzeug geplant, in dem auch weitere Bedürfnisse der Einwohner und Vereine berücksichtigt werden können.

Jessica Höfler war erstmals bei einer Bürgerversammlung in der Gemeinde Weilheim dabei. Sie ist seit 1. März 2019 Hauptamtsleiterin bei der Gemeinde. Sie informierte die Bürger über die Projekte vom vergangenen Jahr. | Bild: Bettina Ebi

Um zu ermitteln, wie die Kinderbetreuung der Zukunft in der Gemeinde Weilheim aussieht, wurde ein externes Büro mit einer Analyse beauftragt. Weiter berichtete Bürgermeister Jan Albicker über laufende Gespräche für die Schaffung neuer Gewerbeflächen an der Bundesstraße 500.

Jan Albicker wird künftig monatliche Bürgerfragestunden einführen. Weiter informierte der Bürgermeister über den Breitbandausbau. In Weilheim und Remetschwiel gab es Bürgerfragen zum Breitbandausbau, Handymasten und zu allgemeinen Themen. In Nöggenschwiel hatten die Bürger keine Fragen.

In Weilheim bedankte sich Gemeinderat Christof Götte, in Nöggenschwiel Gemeinderat Stefan Ebi und in Remetschwiel Gemeinderat Michael Bellen bei Jan Albicker und seinem Team für die gute Zusammenarbeit. Die örtlichen Vereine übernahmen die anschließende Bewirtung.