von Claus Bingold

Die Freizeitgruppe (FG) Bierbronnen ist ein kleiner Verein, der nach Ansicht von Bürgermeister Jan Albicker höchsten Respekt verdient: „Es ist beachtlich, was dieser Verein an Aktivitäten entwickelt.“ Entstanden ist die FG Bierbronnen 1995 aus einer Notsituation heraus. Als bekannt wurde, dass die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Bierbronnen aufgelöst werden sollte, quittierten alle 22 Mitglieder, darunter mit Erika Dieterle auch eine Frau, demonstrativ ihren Dienst und gründeten den neuen Verein.

Rührige Gruppe

Dafür, dass der Verein heute lediglich noch 20 Mitglieder, alles Männer, zählt, ist die Freizeitgruppe überaus rührig. Das kam im Jahresrückblick durch Schriftführer Andreas Götte auf der jüngsten Hauptversammlung im Gasthof „Adler“ in Indlekofen-Aispel eindrucksvoll zum Ausdruck.

Die zahlreichen Veranstaltungsangebote reichen von Fasnachtsveranstaltungen über Kegelabende, ein- bis mehrtägige Ausflüge und Wanderungen und Besichtigungen, saisonale Feste und Feiern bis hin zur Nikolausfeier und zum Preisjass im Mehrzweckraum in Bierbronnen. Zur Aufbesserung der Vereinskasse werden jährlich zwei Schrottsammlungen durchgeführt.

Geplante Aktionen

Besonders beeindruckt zeigten sich die Bierbronner im vergangenen Jahr von ihrer viertägigen Reise nach Amsterdam. Für das laufende Jahr ist neben den üblichen Veranstaltungen im August eine Fahrt mit dem Dampfzug von Seebrugg nach Titisee und zurück geplant. Auf der Agenda der Freizeitgruppe stehen mit den Besichtigungen der Firma Gutex, der Magirus-Werke in Ulm, der Druckerei des SÜDKURIER Medienhauses in Konstanz, des Baggermuseums in Kaiserstuhl (CH), des Militärmuseums in Full-Reuenthal (CH) und einem Wasserwerk der Gemeinde Weilheim weitere Ereignisse, für die noch keine Termine feststehen.

„Natürlich“, so der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt, „sind zu unserem umfangreichen und, wie ich meine, attraktiven Freizeitangebot auch die Einwohner der anderen Ortsteile jederzeit herzlich eingeladen.“

Bei den Teilwahlen wurden (von links) Beisitzer Hans-Dieter Götte, der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt und Schriftführer Andreas Götte für zwei Jahre bestätigt. | Bild: Claus Bingold

Keine Veränderungen gab es bei den Teilwahlen des Vorstands der FG Bierbronnen. Einstimmig wiedergewählt wurden der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt, Schriftführer Andreas Götte und Besitzer Hans-Dieter Götte.

Die Freizeitgruppe Bierbronnen wurde 1995 gegründet. Gegenwärtig hat der Verein 20 Mitglieder. Vorsitzender ist Ralph Wohlfahrt, Kontakt unter Telefon 07755/910 80 oder per E-Mail (info@wohlfahrt-online.com).