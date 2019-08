von Peter Rosa

Die Horner Translations GmbH ist einer von „Deutschlands Kundenchampions 2019“. Der Übersetzungsspezialist aus Weilheim-Remetschwiel ging als Sieger in der Kategorie bis 50 Mitarbeiter hervor. Rund 200 Unternehmen aus ganz Deutschland und quer durch alle Branchen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen und darin die Qualität ihrer Kundenbeziehungen durch wissenschaftlich fundierte Studien prüfen lassen.

Stolze Unternehmerin

„Für uns ist der Sieg eine sehr große Bestätigung – wir sind sehr stolz“, sagt Inhaberin Andrea Horner-Siebold. Das Motto „Excellence“ werde in ihrem Unternehmen bereits seit mehr als 30 Jahren täglich gelebt. Das schaffe Vertrauen, das gerade im Hinblick auf eine große internationale Konkurrenz wichtig sei. Zu den langjährigen Kunden von Horner Translations gehören Unternehmen wie Netstal Maschinen, Krauss Maffei, Kraftanlagen München, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Laempe Mössner Sinto und Suzuki.

Das Profil

Das Unternehmen mit Sitz in Weilheim-Remetschwiel wurde 1989 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre auf Übersetzungen in den Fachbereichen Technische Dokumentation, Marketing und Qualitätsmanagement spezialisiert. Heute beschäftigt es am Standort Remetschwiel sechs Mitarbeiter und kooperiert zudem mit 120 freien Übersetzern in der ganzen Welt. Der Schwerpunkt liegt auf technischen Dokumentationen aus dem Bereich der Kunststoffverarbeitenden Industrie, der Automobiltechnik sowie Energie- und Kraftwerkstechnik. Neben den Weltsprachen Englisch, Französisch und Spanisch gehören nord- und osteuropäische sowie asiatische Sprachen zu den gängigsten Aufträgen. Übersetzt werde auf Kundenwunsch aber in jede Sprache, so Horner-Siebold.

Der Wettbewerb

Die Grundlage des Wettbewerbs, dieses Jahr in seiner zwölften Auflage, ist eine repräsentative Kundenbefragung nach dem Fan-Prinzip, bei dem nicht nur höchste Kundenzufriedenheit, sondern auch emotionale Bindung im Vordergrund stehen. Ausgelobt wurden der Wettbewerb und die Auszeichnungen von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem F.A.Z.-Institut, dem Mainzer Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum und Liebich & Partner. Die Ehrung fand im Rahmen einer feierlichen Championsgala vor rund 250 Vertretern aus Unternehmen, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport im „Atrium“ Hotel in Mainz statt.