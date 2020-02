von Claus Bingold

Auf ein rundum zufriedenstellendes Jahr hat der Vorsitzende Markus Birkenberger vor mehr als 100 Vereinsmitgliedern auf der Hauptversammlung des SV Waldhaus in der Haagwaldhalle in Remetschwiel zurückgeblickt. Im Aktivbereich ist im vergangenen Jahr eine Herrenmannschaft in der Kreisliga B, eine zweite Mannschaft in der Kreisliga C, eine Damenmannschaft in der Bezirksliga und eine zweite Damenmannschaft in der Kreisliga A gestellt worden.

Der Verein Der SV Waldhaus wurde 1932 gegründet. Der Verein hat rund 400 Mitglieder. Seit den 60er Jahren betreibt der Verein intensive Jugendarbeit. Neben dem Fußball bietet der SV Waldhaus auch Rückengymnastik und Zumba-Fitness an. Vorsitzender ist Markus Birkenberger, Kontakt unter Telefon 07755/84 29. Weitere Infos finden Sie hier

Die erste Mannschaft hat sich im Laufe der Hinrunde spielerisch weiterentwickelt und die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga B4 für sich behauptet. Trainer Thomas Schäfer blickt angesichts der Einsatzbereitschaft und Trainingsbeteiligung der Spieler optimistisch auf die bevorstehende Rückrunde der laufenden Saison.

Dass der SV Waldhaus eine gute Jugendarbeit leistet, kam im Bericht des Jugendleiters Julian Boch zum Ausdruck. Im Jugendbereich stellt der SV Waldhaus demnach Mannschaften von der G- bis zur A-Jugend. Die Bambini sowie F- und E-Junioren spielen unter eigener Leitung. Ab der D-Jugend wird in Spielgemeinschaften mit befreundeten Vereinen innerhalb der Gemeinde zusammengearbeitet. Jugendleiter Julian Boch betonte an dieser Stelle die ausgesprochen positive Zusammenarbeit mit den beteiligten Vereinen.

Neben dem Spielbetrieb fanden auch im vergangenen Jahr wieder diverse Aktionen wie Arbeitseinsätze und Veranstaltungen statt. Dabei waren immer wieder neben vielen Vereinsmitgliedern und deren Partnern auch zahlreiche weitere freiwillige Helfer mit vollem Einsatz gefordert. So seien einmal mehr die Leiterbachpiraten aus Oberalpfen an ihrem Showabend unterstützt, zwei Partynächte in der Haagwaldhalle veranstaltet und mit anhaltend großem Erfolg der 21. Waldhaus Cup durch den SV Waldhaus ausgetragen worden.

Wahlen

Veränderungen gab es bei den turnusmäßig fälligen Teilwahlen des Vorstands. Jeweils ohne Gegenstimmen wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Anton Bächle, die Wirtschaftsdienstleiterin Angelika Bächle, der stellvertretende Jugendleiter Andreas Kiefer und der Beisitzer Christian Höfler. Neu in den Vorstand gewählt wurde Kassiererin Simone Sternberg als Nachfolgerin von Marcel Grenzdörfer.