Weilheim Der Möchtegernkünstler Ernst Pinsel sorgt für Chaos beim Theaterstück Diese Kunstbanausen des Musikvereins Weilheim

Das Theaterstück „Diese Kunstbanausen“ des Musikvereins Weilheim begeistert die Zuschauer. Die häufigen und langanhaltenden Lacher zwingen die Akteure sogar zu Pausen.

Mit dem Theaterstück „Diese Kunstbanausen“ begeisterte der Musikverein Weilheim am zweiten Weihnachtsfeiertag das Publikum in der ausverkauften Nägeleberghalle in Weilheim. Bei dem Ehepaar Pinsel, gespielt von Jupp Friedrichs und Kathrin Prothmann, hängt der Haussegen schief, denn Ernst Pinsel hat seinen Beruf als Malermeister aufgegeben, um jetzt als Künstler richtig durchzustarten. Doch der Erfolg lässt auf sich warten und damit auch die dringend benötigten Einnahmen.

Gerichtsvollzieher Heino Kuckuck, der von Otmar Huber gespielt wird, geht im Haus der Pinsels ein und aus. Die Galeristen Lilo und Gernot Schnakenköter, die von Thea Rudigier und Yannik Flum verkörpert werden, sehen darin ihre Chance, Ernst Pinsel über den Tisch zu ziehen und dessen scheinbar wertvolle Kunst zu kleinem Preis zu kaufen. Dieser kommt jedoch mit seinem besten Freund, Herbert Saftig (Oliver Gamp), auf die Idee, seinen Tod vorzutäuschen, um den Wert seiner Bilder in die Höhe zu treiben. Als sich dann noch Schwiegermutter Traude Hebel (Alexandra Embs) und Nachbarin Klothilde Schnack (Rosi Reinhardt) einmischen, ist das Chaos perfekt. Immer wieder mussten die Schauspieler den Applaus abwarten oder nochmals von Neuem beginnen, da das Gelächter kaum abnehmen wollte.

Zum Publikumsliebling avancierte vor allem die Figur des Gernot Schnakenköter, der von seiner Schwester Lilo auch Gernötchen genannt wird. Der ist eigentlich mehr an Männern interessiert und so wird bei ihm die Kunst gerne mal zur Nebensache. Für viel Chaos sorgt vor allem die neugierige Nachbarin Klothilde Schnack, die mit ihren Theorien zum scheinbaren Tod von Ernst Pinsel den gutmütigen Polizisten Otto Specht (Philipp Huber) ganz schön auf Trab hält.

Die Komödie in drei Akten wurde von Beate Irmisch geschrieben und kam bei den rund 300 Zuschauern sehr gut an. Um das richtige Theaterstück für den Musikverein zu finden, las Christof Götte, Regisseur des Stücks, mehr als 40 verschiedene Stücke. „Bei den Proben hatten wir genauso viel Spaß, wie jetzt bei der Aufführung“, erklärt der Regisseur. Der Musikverein begann Anfang November, zu proben. „Wir fangen zwar spät mit den Proben an, dafür aber konzentriert. Das hat den Vorteil, dass dann eigentlich immer alle da sind und keiner fehlt“, zeigt Christof Götte die Vorteile auf.

von „Diese Kunstbanausen“ ist am morgigen Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr in der Nägeleberghalle in Weilheim. Karten gibt es im Abendverkauf für acht Euro.