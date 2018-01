Weilheim Der Kirchenchor Weilheim sucht nach neuer musikalischer Leitung

Ursula Schneider kündigt ihren Rücktritt als Dirigentin des Weilheimer Kirchenchors an. Sie hofft auf eine Nachfolgeregelung bis zum Patrozinium.

Auf der jüngsten Hauptversammlung des Weilheimer Kirchenchors überraschte Dirigentin Ursula Schneider mit der Nachricht, die Leitung des Chors nach dem Weilheimer Patrozinium im Juli abgeben zu wollen. Ursula Schneider hatte die Leitung des Kirchenchors im Dezember 2002 übernommen. Zuvor hatte sie zehn Jahre die Weilheimer Schola geleitet. Ursula Schneider dankte den Chormitgliedern für ihr großes Engagement.

„Ich möchte“, so Schneider, „nach 15 Jahren aufhören. Ich war gerne Leiterin des Chores und war mit großer Freude dabei. Natürlich werde ich dem Chor auch weiterhin als Sängerin erhalten bleiben.“ Ursula Schneider hofft, dass es mit dem Weilheimer Kirchenchor weitergeht und bis zum Patrozinium ihre Nachfolge geklärt werden kann. Doris Isele aus dem Vorstandsteam forderte die Chormitglieder auf, sich umzuhören und bei der Suche nach einem neuen Dirigenten behilflich zu sein.

Zufrieden zeigte sich die Dirigentin mit dem Einsatz und der Leistung ihrer rund 25 Sänger. 19 Auftritte standen im vergangenen Jahr auf dem Programm des Weilheimer Kirchenchors. Bei den 40 Proben lag der Gesamtdurchschnitt des Probenbesuchs bei 83 Prozent. Fünf Chormitglieder, angeführt von Dirigentin Ursula Schneider (100 Prozent) nahmen an nahezu allen Proben teil.

Sorgen macht man sich in Weilheim um die Zukunft des Kirchenchors im Allgemeinen. Der Altersdurchschnitt der Chormitglieder liegt bei 64 Jahren. Die Suche nach jungen Sängern gestaltet sich seit Jahren schwierig.

Pater Christoph Eichkorn, Pfarrer in Weilheim, der den Kirchenchor als unverzichtbaren Bestandteil der Liturgie bezeichnete, sieht keine Anzeichen dafür, dass der Chor sich auflösen könne. „Macht einfach weiter, so lange ihr könnt. Es kommen sicher Neue nach. In anderen Chören der Seelsorgeeinheit sind bereits junge Sängerinnen und Sänger. Warum nicht auch in Weilheim?“