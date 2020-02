von sk

Doris Isele hat die Mitglieder des katholischen Kirchenchors Weilheim fast vollständig zur Hauptversammlung begrüßt. Ein besonderer Gruß galt Präses Pater Titus Eichkorn sowie Gemeinderat Tobias Eckert und dem Organisten Daniel Gampp. Der Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Matthäus Boll für 65 Jahre Chormitgliedschaft sowie von Irmgard Hilpert und Helmut Isele für 50 Jahre. Als Dank dafür überreichte ihnen Doris Isele im Namen des Cäcilienverbands der Erzdiözese eine Urkunde und vom Chor einen Geschenkkorb, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Schriftführer Toni Behringer erwähnte in seinem Bericht besonders die erfolgreiche Aufführung der „Missa misericordiae“ beim Patrozinium und bei der 50-Jahr-Feier des Rosenfestes in Nöggenschwiel. Bei beiden Konzerten wurde der Chor von Gesangs- und Instrumentalsolisten unterstützt. Ein weiterer Höhepunkt war das stimmungsvolle Adventskonzert in der voll besetzen Weilheimer Kirche, bei dem auch der Chor der Grundschule Weilheim sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten auftraten. Der Jahresausflug führte nach Ettlingen und Karlsruhe mit dem Besuch der Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart im historischen Schlosshof Ettlingen.

Die Probenstatistik des Chors ist laut der Mitteilung beeindruckend. Die 26 Mitglieder trafen sich zu 44 Proben und 15 Auftritten. Der Probenbesuch lag bei 79 Prozent, dabei kamen 13 Mitglieder auf mehr als 90 Prozent. Die fleißigsten Probenbesucher erhielten ein Geschenk.

Es folgten Gruß- und Dankesworte von Pater Titus seitens der Kirchengemeinde. Er lobte die vorzügliche Arbeit des Chores in den Gottesdiensten und er freue sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Gemeinderat Tobias Eckert überbrachte im Namen von Bürgermeister Jan Albicker die Grüße der politischen Gemeinde. Eckert würdigte den Fleiß und das Engagement jedes Einzelnen, was man am guten Probenbesuch erkenne, und wünschte dem Chor weiterhin gutes Gelingen.

Dirigentin Elisabeth König bedankte sich für das Engagement der Mitglieder bei den Proben und Auftritten. „Ich freue mich immer auf die Arbeit mit dem Chor, besonders im Hinblick auf das Konzert in diesem Jahr beim Rosenfest in Nöggenschwiel.“ Die Vorsitzende Doris Isele dankte Vizedirigentin Ursula Schneider, Notenwartin Mechthilde Hirt sowie Christa Hilpert, die für die Probenstatistik zuständig ist.