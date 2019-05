von Claus Bingold

Neben den ausführlichen Berichten der Übungsleiter standen Teilwahlen im Mittelpunkt der jüngsten Hauptversammlung des Turn- und Sportvereins (TuS) Weilheim, zu der rund 60 Vereinsmitglieder in den Gasthof „Adler“ in Weilheim gekommen waren. Bürgermeister Jan Albicker zeigte sich in der Versammlung beeindruckt von der perfekten Zusammenarbeit im Vorstand und dem Einsatz der vielen ehrenamtlichen Übungsleiter, ohne deren Engagement der breit gefächerte Sportbetrieb des Vereines sicherlich nicht möglich wäre. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, das Sie sich selbstlos für den Verein engagieren“, so der Bürgermeister. „Das verdient meinen höchsten Respekt. Ohne euch würde der Gemeinde etwas fehlen.“

Lob für Zusammenarbeit

Jan Albicker lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde. Man werde dem Verein die Halle auch weiterhin kostenfrei für die sportlichen Aktivitäten zur Verfügung stellen. „Wenn es Probleme oder Wünsche gibt, so steht meine Tür immer für euch offen.“

In ihrer Rückschau konnten die Vorsitzende Ulrike Stüber und deren Stellvertreterin Astrid Stempel sowie die Übungsleiter einmal mehr auf ein tolles und ereignisreiches Jahr zurückblicken, in dem neben den sportlichen Highlights wie dem Jugendsportfest oder der Abnahme des Sportabzeichens die Nikolausfeier das herausragende Ereignis war. Das Angebot des TuS, vom Mutter- und Kindturnen bis hin zum Seniorenturnen wurde von den Mitgliedern des Vereins lebhaft genützt. 21 Übungsleiter und ausgebildete Sportassistenten, betreuen insgesamt über 20 Gruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeglichen Alters.

Vertrauen in Vorstand

Vor allem im Jugendbereich ist man beim TuS bemerkenswert aktiv. Beim Jugendsportfest des vergangenen Jahres wetteiferten 63 Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren um gute Platzierungen im Dreikampf (Ballwurf, Weitsprung und Sprint). Ohne Gegenstimmen wurden die Vorsitzende Ulrike Stüber, Schriftführerin Theresia Winkler Flügel, sowie die Beisitzer Dagmar Hespeler (Organisation). Klaus Stüber (Gerätewart), Selina Stürzel, Jana Steffen (Jugendsprecherin) und Udo Hespeler für weitere Zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Aus dem Vorstand schied zum einen Ehrenmitglied Klaus Zitzwitz aus, der seit 1978 unter anderem auch Vorsitzender war, zum anderen Erich Klausmann, der seit 2010 Beisitzer war.