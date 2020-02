von Claus Bingold

Die Gemeinde Weilheim erhält für den Aufbau einer Glasfaser-Infrastruktur im Gemeindegebiet vom Land Baden-Württemberg Fördermittel in Höhe von rund 5,984 Millionen Euro. Innenminister Thomas Strobl hat den Förderbescheid bei einer Feierstunde am 7. Februar 2020 im baden-württembergischen Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart an Bürgermeister Jan Albicker übergeben.

Kreis Waldshut Der Netzausbau für schnelles Internet kommt im Landkreis Waldshut voran Das könnte Sie auch interessieren

„Damit ist ein großer Meilenstein erreicht“, sagte Jan Albicker, „und wir sind unserem Ziel, ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen, ein Stückchen näher gekommen. Die circa sechs Millionen Euro entsprechen dabei knapp 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.“ Die Gemeinde dankt an allen, die sich im Namen der Gemeinde Weilheim für den Förderantrag mit eingesetzt haben.

Kreis Waldshut Die ersten Bürger im Landkreis Waldshut können schon im Juni im schnellen Internet surfen Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Jan Albicker sagte: „Mein persönlicher Dank gilt allen voran den Gemeinderäten sowie Franz Arnold, Matthias Marder, Joachim Tröndle, Julian Tröndle und Eduard Walde für die Unterstützung der Verwaltung bei der Beschaffung der für den Förderantrag erforderlichen Bedarfsnachweise. Mein Dank gilt auch der Firma Gutmann GmbH aus Höchenschwand, die uns bei der Stellung der Förderanträge maßgeblich unterstützt hat. Meinen Dank möchte ich auch gegenüber der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller sowie dem Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner zum Ausdruck bringen, die sich beide maßgeblich für unseren Förderantrag eingesetzt haben.“

Kreis Waldshut Von Backbone bis Voice over IP: Die wichtigsten Begriffe rund um den Breitbandausbau Das könnte Sie auch interessieren

In den kommenden Wochen und Monaten müssen jetzt die weiteren Schritte mit dem Gemeinderat und dem Planer abgestimmt werden, um die Arbeiten so bald wie möglich ausschreiben zu können. „Bis zum Baubeginn wird es noch etwas dauern“, kündigte Jan Albicker an, „aber bereits heute erlaube ich mir den Hinweis, dass es für die Attraktivität unseres Netzes besonders wichtig ist, dass sich möglichst viele Haushalte für einen Anschluss ans Glasfasernetz entscheiden.“

Wutöschingen Breitbandausbau im Kreis Waldshut: Wie weit ist das Projekt in Ihrem Ort? Wir zeigen es Ihnen und geben die acht wichtigsten Antworten zum aktuellen Stand Das könnte Sie auch interessieren

Der Anschluss möglichst vieler Bürger an das kommunale Netz sei letztlich entscheidend, damit die Gemeinde künftig über ihr eigenes kommunales Breitbandnetz moderne und zukunftsfähige Internet- und Kommunikationsdienste im Gemeindegebiet flächendeckend verfügbar machen kann. Dies steht ganz im Sinne des Mottos der Gemeinde: „Wir bauen unser Breitbandnetz und alle machen mit!“