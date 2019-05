von Claus Bingold

„Das Lädele in Weilheim ist eine wirkliche Einkaufsalternative zu den entfernten Supermärkten in der Umgebung geworden.“ Diese Bilanz zog Robert Marder, Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Lädele Weilheim, in der Hauptversammlung der Genossenschaft im Gasthaus „Adler“ in Weilheim.

Das ging eindeutig auch aus dem Jahresbericht von Vorstandsmitglied Klaus Reinhard hervor. Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen des Umbaus und der Erweiterung des Ladens, der am 31. August nach vier Monaten wieder in Betrieb genommen werden konnte. Dabei ging ein großer Dank an alle, die sich daran beteiligt haben, die Baumaßnahmen zu realisieren und den Betrieb des Provisoriums in der Vorhalle der Nägeleberghalle unterstützt haben.

Durch die viermonatige Bauphase hatte die Genossenschaft einen Fehlbetrag von rund 9800 Euro zu verbuchen. Die Gründe dafür waren in der Hauptsache die fehlenden Einnahmen während der sechs Tage dauernden Umzüge und die daraus fehlenden Umsätze. „Ich möchte mir nicht ausmalen“, so Klaus Reinhardt, „wenn wir das Lädele, wie ursprünglich angedacht, während der gesamten Bauphase geschlossen gehalten hätten“.

Erweitertes Angebot zieht neue Kunden an

Die Entwicklung seit September gestaltet sich sehr positiv. Das erweiterte Angebot sei für viele neue Kunden attraktiv geworden, sodass sich der monatliche Umsatz annähernd verdoppelt hat. Sorgen bereitet die Poststelle, bei deren Betrieb die Prämien in keinem kostendeckenden Verhältnis zum entstehenden Aufwand stehen. Ärgerlich sei es, dass 70 bis 80 Prozent der Postkunden nicht im Lädele einkaufen.

Der Bericht über das laufende Geschäftsjahr weist von Januar bis April Umsatzerlöse in Höhe von 141 600 Euro aus. Der Rohertrag liegt bei 33 700 Euro. Nach Abzug aller Aufwendungen bleibt ein Minus von 428 Euro, was laut Klaus Reinhard einer schwarzen Null gleich käme. Für die Zukunft benötigen die Mitglieder für das Lädele dringend zusätzliche Lagermöglichkeiten. Laut Robert Marder kann sich die Realisierung jedoch noch einige Jahre hinauszögern.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Veränderungen gab es bei den Wahlen des Aufsichtsrates. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Robert Marder und Joachim Sondermann. Neu im Aufsichtsrat sitzen Ulrich Lienhard und Bernhard Walde, die beide bisher im Vorstand der Genossenschaft waren. In den Vorstand bestimmte der Aufsichtsrat wie bisher Klaus Reinhardt und neu Sonja Friedrichs, Geschäftsführerin des Lädeles, und Monika Kögel.