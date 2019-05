von Claus Bingold

Das Sportfest des TuS Weilheim für Kinder und Jugendliche von drei bis 16 Jahren entwickelt sich immer mehr zum Kindersportfest. Hatten bis vor einigen Jahren noch Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren an der Leichtathletikveranstaltung teilgenommen, so ist diese Altersgruppe inzwischen nahezu völlig weggebrochen. Bei den Jungen dürfte es laut Aussage von Uli Stüber, Vorsitzende des TuS Weilheim, vor allem daran liegen, dass bei ihnen der Fußball an erster Stelle steht. Etwas anders sieht es bei den Mädchen aus. Zwar fehlen auch sie in der Altersgruppe. Viele von ihnen sind aktiv im Verein und unterstützen die Übungsleiter, auch auf dem Sportfest.

Nachdem die Zahl der teilnehmenden Kinder in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen war, konnten die Veranstalter dieses Jahr wieder einen deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahl verzeichnen. Waren es im vergangenen Jahr noch 63 Kinder und Jugendliche, so stieg deren Zahl in diesem Jahr deutlich auf 95 Kinder an. 64 Mädchen und 31 Jungen im Alter von drei bis 15 Jahren stellten sich der sportlichen Herausforderung.

Jugendarbeit zeigt Wirkung

Wie in all den Jahren zuvor bot das Jugendsportfest des TuS Weilheim einmal mehr ein eindrucksvolles Zeugnis der exzellenten Kinder- und Jugendarbeit, die in dem Verein geleistet wird. Die Mädchen und Buben waren mit großem Eifer bei der Sache, wenn es galt, sich im Dreikampf, bestehend aus Weitsprung, Ballwurf und Laufen, zu messen. Dabei zeigten die Wettkampfteilnehmer teilweise hervorragende Leistungen.

Im Vorschulalter bekamen alle Kinder eine Medaille und eine Urkunde. Ab der ersten Klasse gab es für die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe eine Medaille und Urkunde, für alle weiteren eine Urkunde. Im Anschluss an die Wettbewerbe des Dreikampfes hatten die Helfer des TuS Weilheim Stationen aufgebaut, an denen die Kinder ihre Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer testen konnten.