von Stefan Pichler

Einen begeisternden Erfolg verbuchte der Musikverein Aispel-Rohr am Samstagabend bei seinem gut besuchten Jahreskonzert im Kursaal des „Haus des Gastes„. Unter dem Motto „Musikalische Reise durch die alte und neue Welt“ spannte der Dirigent Giuseppe Porgo einen weiten Bogen von der Klassik bis zur Popmusik.

Das Trompen- und Flügelhornregister bei einer Solopassage. | Bild: Stefan Pichler

Der Tubist Dieter Bächle wurde von der Vorsitzenden des Musikvereins, Evelin Stöckle, für seine 25-jährige aktive Zugehörigkeit geehrt. Durch das Programm führte Annabelle Steiger. Furios starteten die Musiker mit „A Festival Prelude“ von Alfred Reed in den Abend. Das von Blaskapellen immer wieder gern gespielte Werk zählt zu den brillantesten Kompositionen von Alfred Reed. Unter der straffen Führung von Giuseppe Porgo präsentierten sich die Musiker gut vorbereitet. Beeindruckend dabei war die Klangreinheit und Dynamik im Zusammenspiel der verschiedenen Register.

Die Vorsitzende des Musikvereins Aispel-Rohr (links) ehrte den Tubisten Dieter Bächle für 25-jähriges aktives Musizieren. | Bild: Stefan Pichler

Nach „First Suite in Es“ von Gustav Holst folgte mit „Someone to watch ober me“ von Georg Gershwin der Höhepunkt des ersten Konzertteiles. Dem Dirigenten war es gelungen, die renommierte Konzertsolistin Catherine Swanson für diesen Abend zu gewinnen. Swanson hat in den USA und in Deutschland Gesang studiert und schon Konzerte in 14 Ländern gegeben. Das Stück wurde von Leroy Anderson für Blasmusik gesetzt. Die Sängerin interpretierte mit viel Gefühl die zu den Jazzstandards zählende weltbekannte Ballade von Gershwin. Für den langanhaltenden Applaus bedankte sie sich, auf der Klarinette begleitet von Giuseppe Porgo, mit dem von Kurt Weill komponierten Lied „I´m a stranger here myself“. Der Dirigent bewies dabei sein großes Können als Instrumentalist. Mit dem Welthit „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury ging es in die Pause.

Unser Foto zeigt die Konzertsolistin Catherine Swanson bei „Someone to watch over me“. | Bild: Stefan Pichler

Mit „Irish tune from county derry“ startete Porgo in den zweiten Teil. Grundlage für diese Komposition ist das melancholische irische Volkslied „Danny Boy“. Mit „Madagascar 2“ widmete sich der Musikverein dem Genre der Filmmusik. Hans Zimmer hatte die Melodien für den gleichnamigen Animationsfilm geschrieben. Es gelang den Musikern mit ihren Instrumenten sehr gut, die aus einem Zoo entflohenen Tiere zu interpretieren.

Überraschung am Konzertende

Eine besondere Überraschung hatte sich Porgo für den Schluss des Konzertes einfallen lassen. Der Musikverein spielte ein Medley weltbekannter Titel aus Charles Chaplin Filmen. Nur den Musikkennern dürfte bekannt sein, dass der Komiker auch viele der Melodien selbst komponiert hat. Für den langanhaltenden Applaus bedankte sich der Musikverein Aispel-Rohr mit einer Polka und dem Medley „Marsch-Konfetti“.