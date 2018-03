Weilheim-Heubach Das Dorfkreuz in Heubach erstrahlt wieder in neuem Glanz

Das Dorfkreuz in Heubach erstrahlt wieder in neuem Glanz

Das Heubacher Dorfkreuz steht wieder an seinem Platz. Paul Maier hat das Mahnmal aus Zeiten großer Notn neu angestrichen gegen die Verwitterung.

In Heubach wurde das Dorfkreuz restauriert und wieder aufgestellt. Es hat eine lange Geschichte: 1635 suchte eine verheerende Pestepidemie den Weiler Heubach und Umgebung heim und forderte allein in Heubach zehn Menschenleben. Um 1830 war Heubach von der Hungersnot betroffen. Das Holzkreuz mitten im Ort erinnert noch an diese Notzeit, die viele zur Auswanderung zwang. Den Zweiten Weltkrieg überlebten von neun Kriegsteilnehmern gerade einmal vier, von den fünf Toten kamen vier Söhne aus derselben Familie. Bei damals etwa 50 Einwohnern waren damit etwa zehn Prozent der Bevölkerung gefallen. Um 1900 lebten etwa 90 Menschen in Heubach, heute sind es nur noch 27.

Im Jahre 1985 wurde die Jesusfigur des Kreuzes gestohlen und nicht wiedergefunden. Die Heubacher Einwohner schufen sich daraufhin in Eigeninitiative eine neue Figur. Die Einweihung des neuen Feldkreuzes wurde 1986 zu einem großen Dorffest. Ein großer Flurprozessionszug mit Vertretern der Geistlichkeit, Trachtenträgern, dem Kirchenchor und der Trachtenkapelle bewegte sich von der Pfarrkirche in Nöggenschwiel nach Heubach.

Durch diese Flurprozession wurde damals das neue Kreuz mitfinanziert. Witterungseinflüsse haben das Dorfkreuz stark geschädigt und so wurde es erstmals im Sommer 2010 durch Paul Maier aus Wutöschingen restauriert, der eine persönliche Beziehung zu dieser Gegend pflegt. Die Ehefrau von Paul Maier stammt aus Bierbronnen.

Im Herbst des vergangenen Jahres lag es Paul Maier sehr am Herzen, das Wegkreuz erneut zu streichen, bevor die Witterungsschäden am Corpus wieder zu stark werden. Deshalb wurde das Kreuz mit der Hilfe von Konrad und Tobias Eckert erneut abgebaut, damit es Paul Maier zum Frischanstrich mit nach Wutöschingen nehmen konnte. Nach wenigen Wochen brachte er das Kreuz nach Heubach zurück. So kann es nun wieder im frischen Glanz bestaunt werden.