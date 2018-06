vor 2 Stunden Claus Bingold Weilheim Bürgermeisterwahl in Weilheim: An diesen Terminen stellen sich die fünf Kandidaten vor

Die Bürgermeisterwahl in Weilheim ist am 1. Juli. Die fünf Kandidaten, Jan Albicker, Ralf Kuhlmey, Peter Schmidt, Kai Dünkel und Friedhild Miller, stellen sich gemeinsam am Donnerstag, 21. Juni, 19 Uhr, in der Haagwaldhalle in Remetschwiel und am Dienstag, 26. Juni, 19 Uhr, in der Nägeleberghalle in Weilheim vor.