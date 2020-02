von Claus Bingold

Zu ihrer Hauptversammlung sind die die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Weilheim im Bürgersaal des Weilheimer Rathauses zusammengekommen. Die 74 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 77 Jahren sehen ihre selbst gestellte Aufgabe darin, mit ihrem Glauben ein gutes Beispiel zu geben und Menschen in Not zu helfen.

Der Verein Die katholische Frauengemeinschaft Weilheim wurde 1903 als christlicher Mütterverein gegründet. Anfang der 70er Jahre wurde der Name geändert. Der Verein hat 74 Mitglieder. Der nächste Suppensonntag findet am 22. März nach dem Gottesdienst in der Weilheimer Pfarrkirche in der Nägeleberghalle statt. Kontakt über die Vorsitzende Helga Horn, Telefon 07741/643 66.

Der Jahresrückblick von Schriftführerin Iris Stadler spiegelte die vielfältigen Aktivitäten der Weilheimer Frauengemeinschaft wider. Die Frauen, die im Allgemeinen eher im Verborgenen wirken, schaffen es einmal im Jahr, ganz Weilheim auf die Füße zu bringen. Am Suppensonntag während der Fastenzeit gibt es im Ort wohl kaum jemanden, der nicht in die Nägeleberghalle kommt, um dort seine Mahlzeit einzunehmen. Den Erlös aus den Einahmen der Suppensonntage spendet die Frauengemeinschaft jedes Jahr an karitative Einrichtungen und Menschen in Not. Der Ertrag ging im vergangenen Jahr zu gleichen Teilen von jeweils 600 Euro an Andreas Hauser für sein Hilfsprojekt in Indien, an die Nachsorgeklinik für krebskranke Kinder in Tannheim und an eine in Not geratene Frau.

Seit Jahren geht die Zahl der Mitglieder der Frauengemeinschaft zurück. Damit steigt auch das Durchschnittsalter kontinuierlich an. „Die Erfolge, die wir alljährlich bei den Suppensonntagen erzielen dürfen“, so die Vorsitzende Helga Horn, „geben uns Mut und sind der Grund dafür, weiterzumachen.“ Seit drei Jahren steht in der Adventszeit auch die Aktion „Lebendiger Advent“ auf dem Terminkalender der Frauengemeinschaft. Sie wird nach Angaben der Vorsitzenden gut von den Einwohnern angenommen und soll auch in Zukunft fester Bestandteil in der Terminplanung sein.

Monatliche Gemeinschaftsmessen, jährlich stattfindende Wallfahrten, der ökumenische Weltgebetstag und ein Einkehrtag im Kloster Maria Bronnen zur Stärkung des Glaubens stehen neben vielen anderen Anlässen auf dem Programm der Frauengemeinschaft.

Bürgermeister Jan Albicker attestierte den Mitgliedern, nahe bei den Menschen zu sein. „Sie leisten Unglaubliches für die Gemeinschaft“, sagte Albicker. „Politische und kirchliche Gemeinde schaffen gemeinsam für den Ort, damit einiges besser und nichts schlechter wird.“ Albicker sicherte zu, immer ein offenes Ohr für die Probleme der Gemeinschaft zu haben. außerdem sicherte er den Frauen zu, sie auch beim nächsten Suppensonntag, wie bereits im vergangenen Jahr, wieder aktiv zu unterstützen.