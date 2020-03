von Bettina Ebi

Die Bluspendeaktion in Weilheim stößt auf große Resonanz. Trotz der angespannten Situation wegen des Coronavirus haben sich viele Spender in die Nägeleberghalle in Weilheim eingefunden, um ihr Blut abzugeben.

Es wurden zusätzliche Hygienemaßnahmen veranlasst, was die Blutspender positiv aufgenommen haben.