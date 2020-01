von Claus Bingold

Zur Hauptversammlung des Bezirks 1 des Blasmusikverbandes Hochrhein (BVH) trafen sich Delegationen der betroffenen 14 Musikvereine und Trachtenkapellen im Gasthaus Adler in Weilheim. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr konnte Bezirksdirigent Stefan Kunzelmann von zwei Workshops berichten. Jener des Weilheimer Dirigenten Jörg Murschinski hatte das Thema „Harmonielehre“ zum Inhalt. Kunzelmann bedauerte, dass das Interesse an dieser Veranstaltung relativ gering war. Deutlich besser besucht war der Workshop „Drums“. Dennoch wertete Stefan Kunzelmann beide Workshops als tollen Erfolg.

In diesem Jahr Fünf Workshops

Im neuen Jahr veranstaltet der BVH fünf Fortbildungen. Zwei der Veranstaltungen, „Pop, Latin – stilistische Arbeit im Blasorchester“ mit dem Schweizer Komponisten und Leiter der Swiss Army Gala Band, Gilbert Tinner im Mai in Gurtweil und „Klangarbeit – Eingriffe in die Partitur“ mit Jörg Muschinski im September in Weilheim finden auf dem Gebiet des Bezirks 1 statt.

Für das Jahr 2021 möchte Stefan Kunzelmann eigene Workshops für den Bezirk 1 organisieren. Dazu forderte er alle Dirigenten des Bezirks auf, sich aktiv an der Themenfindung zu beteiligen. Keine Veränderungen gab es bei Wahlen des Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin: sowohl Wolfgang Frech, als auch Iris Ackermann wurden einstimmig bestätigt.

Bezirksmusik-Fest in Birkendorf

Das Bezirksmusik-Fest 2020 wird laut ihres Vorsitzenden Patrick Schwenninger die Trachtenkapelle Birkendorf anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens vom 20. Mai bis zum 24. Mai ausrichten. Zum Auftakt setzen die Birkendorfer ihr „Schopfschellefest“ in Szene. Mit Blasmusik und Bier geht es am darauf folgenden „Vatertag“ weiter. Party-Power-Blasmusik bietet die „Froschenkapelle Radolfzell„: mit ihrer „Rock-Frog-Show“ will sie am Freitagabend die Fans begeistern.

Jubiläum mit Spider Murphy Gang

Höhepunkt des Blasmusik-Festes dürfte am Samstagabend der Auftritt der Münchener Band „Spyder Murphy Gang“ sein, die auch nach mehr als einem viertel Jahrhundert mit ihren Live-Auftritten nichts von ihrer Attraktivität verloren haben. Als Vorgruppe stehen die Lokal-Madatoren „Luddi“ auf der Bühne. Klassisch geht das Fest am Sonntag mit Frühschoppen und Festumzug zu Ende.