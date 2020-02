Die fünfte Jahreszeit hat nun auch in der Gemeinde Weilheim im Südschwarzwald voll im Griff. Auf dem Bunten Abend des Narrenclubs „Stampfi Geischt“ Nöggenschwiel flog die Kuh tief. Die Nöggenschwieler Narren hatten auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm mit viel Show, Humor und Musik zusammengestellt, das die närrischen Gäste in der Aula der Grundschule in Nöggenschwiel restlos begeisterte und ein ums andere Mal zu Beifallsstürmen hinriss.