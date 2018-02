Weilheim Beim SV Nöggenschwiel gibt es nach dem Ende der Saison einen Trainerwechsel

Pepe Pavano übernimmt die Aufgabe des Trainers der ersten Mannschaft beim SV Nöggenschwiel von Mike Krüger. Zahlreiche Mitglieder werden für ihre Treue geehrt.

Auf ein durchweg erfolgreiches Vereinsjahr blickte der Vorsitzende Matthias Ebi bei der jüngsten Hauptversammlung des SV Nöggenschwiel im Gasthof "Rössle" in Nöggenschwiel zurück. Allerdings musste er mit Bedauern mitteilen, dass Mike Krüger nach Abschluss der Saison 2017/2018 nach vier Jahren erfolgreicher Tätigkeit sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft niederlegen werde. Erfreulich in diesem Zusammenhang sei es, so Ebi, dass mit Pepe Pavano bereits ein neuer Trainer für die Mannschaft feststehe. Pavano war bereits bis 2010 vier Jahre lang Coach der ersten Mannschaft des SV Nöggenschwiel.

Mike Krüger selbst sagte dazu: „Die Mannschaft hat sich beeindruckend gehalten. Der fünfte Platz am Saisonende war eine tolle Leistung. Der SV Nöggenschwiel hat sich in der Kreisklasse A einen guten Namen gemacht. Auch für die Rückrunde der laufenden Spielserie, in der wir gegenwärtig den siebten Platz belegen, erwarte ich gute Spiele.“

Auch Simon Boll, Trainer der zweiten Mannschaft konnte einen positiven Bericht abliefern. Nach einem fünften Rang in der vergangenen Spielzeit belegt sein Team zur Winterpause den achten Tabellenplatz in der Kreisliga C. „Da ist noch viel Luft nach oben drin“, gibt sich Boll zuversichtlich. „Wir werden jedes Jahr immer besser.“ Christof Ebner, Trainer der Altherren-Mannschaft, zeigte sich zufrieden. „Wir hatten sieben Spiele und keines musste abgesagt werden.“

Zufrieden mit der derzeitigen Situation zeigte sich auch Jugendleiter Johannes Villinger. Beim SV Nöggenschwiel spielen derzeit 55 Jugendliche, teilweise in Spielgemeinschaften mit dem FC Rot-Weiß Weilheim und dem SV Waldhaus.

Zum anvisierten Umbau des Vereinsheims konnte Matthias Ebi berichten, dass der Bauantrag eingereicht ist und derzeit dem Landratsamt Waldshut vorliegt. Zuschüsse durch die Gemeinde und den Badischen Sportbund sollen beantragt werden. Über den Beginn der Bauarbeiten soll nach Erteilung der Genehmigung entschieden werden.

Bei den Teilwahlen wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Peter Jehle und Alexander Villinger ebenso einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt, wie Kassenverwalter Florian Bächle, Jugendleiter Johannes Villinger und der Beisitzer Antonio Zevola. Lediglich der Posten eines weiteren Beisitzers musste neu besetzt werden, da Stefan Jehle sein Amt nach fünf Jahren niedergelegt hatte. Für ihn wählte die Versammlung Matthias Leber, zunächst für ein Jahr, in den Vorstand des Sportvereins.

Zahlreiche Mitglieder konnten für ihre langjährige Vereinstreue geehrt werden: Ewald Villinger (60 Jahre), Otto Villinger (50 Jahre), Karl Jehle und Andreas Presch (beide 40 Jahre) sowie Beate Schäfer, Andrea Ebner, Silvia Ebi, Bernhard Bergmann, Markus Ebi, Michel Kuhlmann, Andreas Pfeiffer, Markus Tröndle, Frederick Fehrenbacher, Jonas Probst und Bastian Probst (alle 25 Jahre). Weitere 16 Vereinsmitglieder erhielten Urkunden für ihre zehnjährige Vereinszugehörigkeit.

Der Verein

Der SV Nöggenschwiel wurde 1954 gegründet. Er hat derzeit 253 Mitglieder, darunter 55 im Jugendbereich. Vorsitzender ist Matthias Ebi, Kontakt unter Telefon 07755/82 16.

