Wohnen im Südschwarzwald hat viele Vorzüge. Ruhe, frische Höhenluft und häufiger Sonnenschein mit Alpensicht sind nur einige Attribute, die Bauherren anziehen. Auch die stets verbesserte Infrastruktur spricht für die Gemeinden Weilheim, Höchenschwand und Dachsberg.

In Weilheim sind aktuell keine Baugrundstücke in kommunaler Hand vorhanden. Jedoch sind weitere Baugebiete in Planung. Als nächstes steht die Bauleitplanung für das Baugebiet „Nöggenschwil Süd“ an. Auch in den Ortsteilen Weilheim und Brunnadern sollen weitere Baulandflächen überplant werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen versucht die Gemeinde Weilheim auch, einer Innenverdichtung in den Ortsteilen Rechnung zu tragen, erklärt Bürgermeister Jan Albicker.

„Wir wachsen seit Jahren dank verkehrstechnisch guter Anbindung und guter Infrastruktur“, sagt Stefan Dorfmeister, Bürgermeister von Höchenschwand. Derzeit stehen hier keine freien Bauplätze mehr zur Verfügung. In jüngster Vergangenheit wurden die Baugebiete „Kohlmeißfeld“ und „In der Bündte“ zum Abschluss gebracht. Für künftige Bauherren gibt es aktuell noch zwei Flächen als Bauerwartungsland, die erschlossen werden können. Die Entscheidung darüber werde aber unter dem neuen Bürgermeister Sebastian Stiegeler fallen, so Dorfmeister. Interessenten können sich aber schon jetzt bei der Gemeinde melden.

In Dachsberg ist Bauland ebenfalls knapp. Die Gemeinde hat 2016 das Baugebiet „Hölzle“ im Ortsteil Wittenschwand aufgelegt. Aktuell ist dort noch ein Grundstück verfügbar. Im Frühjahr 2020 soll der zweite Bauabschnitt des Baugebiets mit weiteren neun Baugrundstücken erschlossen werden. „Insbesondere für junge Familien bietet das künftige Baugebiet „Hölzle II“ attraktive und vielseitige Wohnmöglichkeiten“, erklärt Bürgermeister Stephan Bücheler. „Dachsberg steht für Natur erleben und Erholung in reiner Luft. Gerne stelle ich Ihnen die Gemeinde auch persönlich vor“, so der Dachsberger Bürgermeister.

Weilheim

Ansprechpartner Hauptamt:

Jessica Höfler,

Telefon: 07741/83 13 12, E-Mail:

JessicaHoefler@weilheim-baden.de

Höchenschwand

Ansprechpartner Gemeinde Höchenschwand,

Telefon 07672/48 19

Dachsberg

