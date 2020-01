Wie die Polizei am Donnerstag angibt, war der Lieferwagen eines Paketzustell-Dienstes wohl aufgrund von Glätte von der Straße abgekommen, hat einen Zaun durchbrochen und ist gegen ein Wohnhaus geprallt. Der 37-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Transporter befreien und wurde laut Polizeiangaben nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der Schaden an dem Wohnhaus sowie an einem davor geparkten Fahrzeug wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Der Unfallfahrer wurde angezeigt, weil er nach Aussagen der Polizei mit abgefahrenen Reifen unterwegs war.