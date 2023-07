Nöggenschwiel (bet) Samstags und sonntags kann zwischen 11 und 17 Uhr über den Rosenmarkt flaniert werden. Zudem können Rosenliebhaber am Josef-Raff-Platz Rosenstöcke, Bäumchen und Büsche erwerben und sich fachlich über die Rosenpflanzung beraten lassen.

Die Tourist-Info ist an beiden Tagen geöffnet. Bezaubernde Souvenirs, tolle Dekoration und sonstige entzückende Dinge rund um die Rose sind in dem charmanten kleinen Laden zu entdecken und zu erwerben. In der Scheune von Matthäus Flum findet die Kunstaustellung mit Thomas Wechlin statt. Außerdem werden in der Scheune verschiedene musikalische Attraktionen aufgeführt. Vor der Scheune lockt der schmackhafte Geruch von frisch gegrillten Bratwürsten vom Metzger Flum.

Am Samstagabend ist ab 19.30 Uhr wiederum beste Stimmung auf dem Kirchplatz angesagt. Die Band „Freedom“ aus Tiengen wird die Gäste mit tollem Gesang begeistern. Der Festsonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der St. Stephanus-Kirche, der musikalisch vom Kirchenchor Nöggenschwiel/Weilheim umrahmt wird. Danach findet die Krönung der neuen Rosenkönigin und Prinzessin auf dem Kirchplatz statt. Alle sind gespannt wer das Rosendorf im kommenden Jahr repräsentieren wird. An den vergangenen Rosentagen haben Vanessa Gentner als Rosenkönigin und Lina Keßler als Rosenprinzessin das Zepter übernommen. Die jungen Frauen haben an vielen Veranstaltungen das Rosendorf bestens vertreten. In der Rosendorfhalle spielt das „Läderhosen Quintett“ zum Frühschoppen auf und der Verkehrsverein verwöhnt die Gäste mit feinem Mittagessen und selbstgebackenem Kuchen im Rosencafé.

Großartig wird auch der Festzug durch das Rosendorf ab 14 Uhr. Musikkapellen, Trachtenvereine und Brauchtumswagen werden die Gäste am Wegesrand erfreuen. Ab 15 Uhr findet musikalische Unterhaltung in der Rosendorfhalle statt. Der Montag beginnt mit einer Rosenolympiade und Bewegungsspielen auf dem Sportplatz. Ab 17 Uhr beginnt das traditionelle Handwerkervesper und um 18 Uhr startet die Trachtenkapelle Nöggenschwiel mit ihrem großen Wunschkonzert. Die Mitglieder des Verkehrsvereines mit dem Vorsitzenden Andreas Leber sowie alle Dorfbewohner fiebern dem großen Festwochenende im Rosendorf entgegen. Andreas Leber: „Die Rosentage sind das große Highlight in unserem Rosendorf und unserer schönen Gemeinde Weilheim. Wir freuen uns auf viele Gäste aus nah und fern und werden gemeinsam ein grandioses Fest feiern.“ Der Eintritt und Beitrag zum „schönsten Rosenfest im Südschwarzwald“ kostet einmalig fünf Euro. Dafür bekommt man eine tolle Plakette, die für beide Festtage gilt.