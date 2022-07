Nöggenschwiel – Immer im Frühsommer verwandeln über 16.000¦blühende Rosen in hunderten verschiedenen Arten das Rosendorf Nöggenschwiel in ein einziges duftendes und farbenprächtiges Blütenmeer.

Seit 1970 werden in dem Dorf die Rosentage mit einem attraktiven, abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt gefeiert, das jedes Jahr Tausende von Besuchern anzieht. Nach den Einschränkungen durch Corona 2020 und 2021 will das um den neugewählten Vorsitzenden Andreas Leber und seinen Vertreter Bastian Schulz verjüngte Vorstandsteam in diesem Jahr die 51. Nöggenschwieler Rosentage vom 9.¦bis 11.¦Juli mit einem Programm feiern, das sowohl die Tradition dieses bedeutenden Heimatfestes bewahren, aber auch neue Ansätze zeigen soll.

Rosendorf-Plakette: Die Rosentage wären ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer und Vereine nicht möglich. Ein Teil der Kosten wird durch den Verkauf der Rosendorf-Plakette kompensiert. „Der Kauf der Plakette berechtigt zum Besuch der Veranstaltungen am Samstag und am Sonntag“, sagte der Vorsitzende Andreas Leber. Das Vorstandsteam bedankt sich im Voraus für die Unterstützung.

Programm

Die 51. Rosentage präsentieren auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Das Fest beginnt am Samstag, 9.¦Juli, um 11¦Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Jan Albicker, Schirmherr der Veranstaltung, auf dem Josef-Raff-Platz am Eingang des Dorfes. Für die kleinen Gäste: Ab 11.30¦Uhr beginnt zentral im Dorfkern das Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt mit Bauern- und einer Vielzahl verschiedenster Gaudispiele. Parallel dazu gibt es die E-Mini-Crossbikes „Pohlbock", die weitere Aktion liefern. Die Eltern können derweil entspannt flanieren.

Markt rund um die Rose: Von 11¦bis 18¦Uhr können die Besucher an insgesamt 50¦Marktständen im Direktverkauf Rosenpflanzen im Topf, Kunsthandwerke, Rosenschmuck, Gartenzubehör, Rosensouveniers, Accessoires, Rosenseifen, Rosenlikör, Rosenschnäpsle, Rosenservietten und vieles mehr kaufen. Die Flaniermeile zieht sich durch den Dorfkern, verbindet die Rosengärten mit der Rosendorfhalle und bietet alles was das Herz begehrt. Verpflegungsstände bieten kulinarische Leckerbissen.

Ausstellung 50 Jahre Rosendorf: Von 12¦bis¦18 Uhr kann man sich in der Scheune Flum auf eine Zeitreise 50¦Jahre Rosendorf begeben. Die Ausstellung wurde von Stephanie und Markus Ebi inszeniert.

Parallel dazu gibt es eine Skulpturenausstellung. Gezeigt werden Werke von Werner Arnold.