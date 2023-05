Weilheim – In der Serie 50 Jahre Landkreis Waldshut stellen wir die Gemeinden und Städte vor. Heute: Die Gemeinde Weilheim, die durch den am

1. Januar 1975 vollzogenen Zusammenschluss der bisher selbstständigen Gemeinden Bannholz, Bierbronnen, Nöggenschwiel, Remetschwiel und Weilheim, mit 16 Ortsteilen und rund 3200 Einwohnern, entstanden ist.

Die Gemeinde liegt an den südlichen Ausläufern des Schwarzwaldes und zeichnet sich durch eine anspruchsvolle Topografie (von 380 Metern ü. NN bis 850 Metern ü. NN) aus. Von sehr vielen Punkten im Gemeindegebiet gibt es ein hervorragendes Panorama über die Täler und bei gutem Wetter auch bis zu den Alpen.

Zu den Besonderheiten der Gemeinde zählen das Rosendorf Nöggenschwiel, aber auch touristische Highlights wie der „Gupfen“ und der „Hohfluhfelsen“. Darüber hinaus wird Weilheim von einigen hier ansässigen Unternehmen wie Holzbau Amann, Lignotrend und der über die Region hinaus bekannten Brauerei Waldhaus repräsentiert.

Kulturelle Vielfalt: Den Bürgerinnen und Bürgern bietet die Gemeinde eine kulturelle Vielfalt an Vereinen und Initiativen. Diese stehen für ein herausragendes soziales und kulturelles Engagement und bereichern die Gemeinde außerordentlich – das Ehrenamt wird hier noch großgeschrieben.

Tourismus: Aber auch Gäste finden in Weilheim eine ideale Ferienunterkunft und den perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge in die nahegelegene Schweiz, den Schwarzwald oder an den nahegelegenen Schluchsee. Ob Wandern, Radfahren oder Wassersport – hier ist für jeden etwas dabei.

Mit Nöggenschwiel befindet sich in der Gemeinde Weilheim das höchstgelegene Rosendorf in ganz Deutschland. Mehr als 16.500 Rosenstöcke in Hunderten von Sorten erfreuen jährlich viele Gäste aus nah und fern. Im Dorf, dem Rosen-Sortiments-Garten und im Rosen-Duft-Garten kann man die unterschiedlichen Düfte und die herrlichen Farben der „Königin der Blumen“ genießen. Besonders beliebt sind die „Nöggenschwieler Rosentage“, die jährlich am zweiten Wochenende im Juli sehr viele Gäste anlocken.

Weilheim ist Mitglied im Naturpark Südschwarzwald sowie der Tourismuskooperation „Ferienwelt Südschwarzwald“.

Klimaschutz: Der Klimaschutz steht seit vielen Jahren auf der Agenda der Gemeinde. So wurden zum Beispiel viele Gemeindegebäude bereits mit PV-Modulen ausgestattet und energetisch saniert, die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet, drei E-Ladesäulen errichtet sowie ein E-Auto für den Hausmeister angeschafft. Aktuell laufen die Planungen für eine kommunale Wärmeplanung sowie die Errichtung eines Solarparks im Ortsteil Dietlingen.

Projekte: Seit 2021 laufen die Erschließungsarbeiten für die kommunale Breitbandversorgung, welche Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein werden. Einige Ortsteile sind bereits mit Glasfaser versorgt.

Die Bürgerinnen und Bürger bewegen eine Vielzahl von Themen wie Klimaschutz, bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Erweiterung der Bauland- und Gewerbeflächen, Raum für Aktivitäten und kulturelles Leben sowie eine funktionierende Infrastruktur für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Wege- und Straßennetz.

Insgesamt ist Weilheim eine attraktive und lebendige Gemeinde, in der sich gut leben und arbeiten lässt.