von Claus Bingold

Unter idealen Wetterbedingungen gingen am Sonntag wieder 850 Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Weilheim-Remetschwiel an den Start des 16. Waldhaus Bike-Marathons.

Entlang der 42 Kilometer langen Strecke feuerten Hunderte von Zuschauern die Sportler an. Prominenteste Teilnehmerin war einmal mehr Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sabine Spitz, Siegerin im Damenwettbewerb, die sich kurzfristig entschlossen hatte, in Waldhaus an den Start zu gehen.

