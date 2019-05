Weilheim vor 1 Stunde

121 Gäste erleben weltbekannte Künstler bei den „Hauskonzerten“ in Heubach

In der Reihe „Hauskonzerte“ waren zwei Ausnahmekünstler zu Gast in Heubach: Martina Eisenreich ist Komponistin für Kinofilme in Europa und den USA, Akkordeonist Andreas Hinterseher tourt durch die ganze Welt. 121 Gäste erlebten das Duo im Haus der Familie Hilpert.