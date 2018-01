vor 3 Stunden SK Weil am Rhein Zwei Kinder von Böllern verletzt – Schaulustige stören Hilfsmaßnahmen

Am Nachmittag des Neujahrstages kam es in Weil am Rhein zu einem Unglück, bei dem zwei Kinder verletzt wurden. Etwa 40 Schaulustige verfolgten das Geschehen und störten zeitweise die Einsatzmaßnahmen.