von Johannes Lauber

Weil am Rhein (nn) Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im Bereich des Weiler Polizeireviers im Januar zwar merklich zurückgegangen. Im zu Ende gegangenen Jahr hat die Polizei aber eine anhaltend hohe Zahl von Fällen verzeichnet, die mehrfach besondere Fahndungsmaßnahmen ausgelöst haben. Besonders beunruhigend: Während in früheren Jahren erst mit Beginn der dunklen Jahreszeit eine Zunahme zu verzeichnen war, begann der Anstieg 2018 schon im Juni.

Mit detaillierten Zahlen halten sich die Sprecher der Polizei derzeit noch zurück, die Jahresstatistik der Polizei auf Landesebene ist bislang noch nicht vorgelegt worden. Was sich aus der Sicht von Jörg Kiefer und Dietmar Ernst aber eindeutig festhalten lässt, ist der Umstand, dass die Zahl der Einbrüche im letzten Quartal des vergangenen Jahres ähnlich hoch lag wie ein Jahr zuvor, als man knapp 70 Delikte registriert hatte.

Anders als im Jahr davor habe man 2018 aber gerade im Revierbereich von Weil am Rhein bereits seit Juni feststellen müssen, dass die Zahl der Einbrüche, die in den Sommermonaten gewöhnlich im einstelligen Bereich liegt, signifikant zugenommen habe. Nach dem Rekordjahr 2015 mit 105 Einbrüchen setzt sich also der Abwärtstrend von 2016 (74) und 2017 (69) nicht mehr fort. Für 2018 wird die Statistik eine Zunahme ausweisen.

Dass dafür vor allem professionelle Banden verantwortlich sind, steht für Kiefer und Ernst außer Frage. Gemäß den Erkenntnissen der eigens für die Bekämpfung der Einbruchskriminalität gebildeten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei handelt es sich bei den Tätern zum größten Teil um Angehörige von Ostblock- oder Balkanstaaten. Insbesondere treffe man immer wieder auf Täter aus Albanien. Sie nutzten Frankreich als Rückzugsraum, weil der Grenzübertritt zwar einfach, ihre Verfolgung aber wegen der Zuständigkeit einer anderen Polizei erschwert sei. Deshalb sei das Polizeirevier Weil am Rhein von den Einbruchsserien immer stärker betroffen, weil vor allem die Orte entlang der grenznahen Straßen zu Frankreich besonders gute Fluchtmöglichkeiten bieten. In Rheinfelden oder Grenzach beobachte man bereits deutlich weniger Fälle, selbst innerhalb des Stadtgebiets von Weil könne man beobachten, dass Wohnhäuser, die nah an den Ausfall- und Fluchtstraßen lägen, mehr gefährdet seien als andere.

Um auf die fortgesetzten Einbruchsserien angemessen reagieren zu können, hat das Freiburger Polizeipräsidium eine gesonderte Aufbauorganisation eingerichtet, die sich ausschließlich um Einbrüche kümmert. Sie kann bei Bedarf mit Kräften aus allen Revieren und sogar von außerhalb des Präsidiums verstärkt werden. Zum Einsatz kommen diese Teams immer dann, „wenn die Zahl der Einbrüche in einem Gebiet signifikant über das sonst übliche langfristige Jahresmittel steigt“, wie Ernst und Kiefer erläutern. Über mehrere Tage werde dann der Fahndungsdruck massiv erhöht. Dieser Aufwand führe zwar nicht immer zu Festnahmen, wie im Dezember 2017 in Haltingen, als ein Trio nach einer Verfolgungsfahrt gestellt werden konnte. Aber es würden Erkenntnisse gewonnen, die später nach aufwendiger Ermittlungsarbeit doch noch dazu beitrügen, Personen ihre Tatbeteiligung nachzuweisen.

Diese Fahndungen, die es im November und Dezember im Raum Weil am Rhein gleich mehrfach gegeben hat, und die damit verbundene Spurensicherung und -auswertung seien deshalb sehr wichtig. Ob die vergleichsweise geringe Zahl an Einbrüchen im Januar eine Folge dieses Drucks sei, können Kiefer und Ernst allerdings nicht sagen. Das lasse sich nicht nachweisen, „aber wir hoffen es".