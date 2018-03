vor 48 Minuten SK Weil am Rhein Wieder Flüchtlinge in Güterzug entdeckt – darunter eine schwangere Frau

Zwei afrikanische Staatsangehörige, die mit einem Güterzug aus Italien unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind, hat die Bundespolizei am Freitagmorgen in einem LKW-Auflieger am Weiler Umschlagbahnhof festgestellt.