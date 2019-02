von sk

Weil am Rhein (sk) Kurz vor 19 Uhr entwendeten zwei Männer im NORMA-Markt Waren. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Treiben der beiden Personen und verständigte eine Kollegin. Diese folgte den Männern und holte sie ein. Einer der beiden rannte daraufhin sofort in Richtung Marktkauf davon. Der zweite Mann blieb stehen, zog ein Messer und gab der Frau zu verstehen, ihre Verfolgung aufzugeben. Daraufhin zog sich die Verkäuferin zurück und alarmierte die Polizei. Deren Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Sie wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: jüngere Person, ca. 1.65 Meter groß, normale Figur, Haare an der Seite abrasiert, graue Jacke (Schultern und Kapuze waren schwarz), dunkle Jeans, schwarze Sneakers mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln. Täter 2: ebenfalls jüngere Person, ca. 1.80 Meter groß, schlank, graue Wollmütze, Sonnenbrille. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Insbesondere interessiert, wer etwas von der Verfolgung und der Bedrohung mitbekommen hat oder die beschriebenen Tatverdächtigen kennt (Kontakt: Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621/17 60).