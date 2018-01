Kultur Regionale in der Städtischen Galerie: Von Spinnennetzen bis Eisengüssen

Installationen, konzeptuelle und prozesshafte Arbeiten sind derzeit in der Regionale-Gesamtschau in der Städtischen Galerie Stapflehus in Weil am Rhein zu sehen. Sylvia T. Verwick und Frédéric Letellier sind Kuratoren der Ausstellungen und zeigen gleichzeitig auch ihre Werke.

"Carte Blanche", also freie Hand, haben Sylvia T. Verwick und Frédéric Letellier für die Konzeption der Regionale-Gesamtschau in der Städtischen Galerie Stapflehus in Weil am Rhein, bekommen. Das Künstlerduo kuratiert und bringt sich selber in die Ausstellung mit ein. Das ist eher ungewöhnlich, dass die Kuratoren auch ausstellende Künstler sind. Beide haben noch vier junge Künstler aus Karlsruhe und Basel eingeladen, die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten in den bearbeiteten Themenfeldern Objekt, Installation, konzeptuelles und prozesshaftes Arbeiten aufweisen.

Der Japaner Yoshiya Hirayama zeigt, was man mit Spinnennetzen künstlerisch anfangen kann. Vier Spinnennetze hinter gerahmtem Fensterglas werden in fotografischer Technik zu "Fotogrammen". Die Netze erscheinen wie früher bei analogen Filmstreifen mal negativ, mal positiv. Im selben Raum steht die große, wuchtige Stele von Nino Maaskola. Der Aluminiumguss entsteht in der Erde, so erklären sich die besonderen archaisch-erdigen Strukturen. Diese körpergroße, hermetisch wirkende Gussform mit dem Titel "Warte hier" hat räumliche Dominanz, gegen die die "7-Fuß-Erdsäule" aus Eisenguss und Erde von Jörg Gelbke nur schwer ankommt. Bei den beiden T-Trägern auf dem Boden, die wie Schienen aussehen, arbeitet Gelbke ebenfalls mit Abformungen, die in der Erde eingegraben werden. Diese sichtbaren Spuren von Witterung, Verfallsprozess und Erosion lassen die Eisengüsse düster und unzugänglich als eine "Ästhetik des Desasters" erscheinen.

Die beiden Künstlerkuratoren Sylvia T. Verwick und Frédéric Letellier bespielen den Eingangsraum, der verdunkelt ist und eine zweiteilige Audio- und Videoinstallation in großem Holzgehäuse beherbergt: Das linke Modul ist unscharf, das rechte scharf gestellt. Die Rauminstallation ist als Experiment gedacht, am Anfang steht das Arbeiten mit der Linie, möglichst minimal und einfach umgesetzt. Das Projektkonzept kommt von der Zeichnung her, ist gepaart mit dem Blick auf die Horizontlinie und erhält architektonische Ansätze durch die Video-Realisation am Computer. Hier wird mit anderen Medien etwas Neues gestaltet. Auch Akustik, der Ton, ist dabei; stellenweise sind Geräusche aus dem Inneren des Menschen zu vernehmen. Das Ganze ist einerseits ein Lichtobjekt (mit spiegelnder Spezialfolie, die Transparenz und Wasser suggeriert), andererseits ergeben sich in diesen Lichtkästen Sequenzen, weil sich die horizontalen Streifen minimal von weißer zu schwarzer Fläche verändern.

Man sollte sich die Zeit nehmen und acht Minuten zuschauen, um diese Bewegung der schwarzen Linie, die Licht- und Schattenprojektionen mit den sphärischen Klängen zu verfolgen. Auch Franziska Baumgartner arbeitet sehr raumbezogen. Im Dachgeschoss hat sie eine neue Variation ihrer mehrteiligen konzeptuellen Werkserie "Spots" aus eingefärbtem Reispapier an die Wand gestrichen, das Formen und Falten wirft, abblättert und stückweise auf den Boden fällt. Das gehört zur Arbeit dazu, dennoch kann man nur hoffen, dass niemand die Papierreste entfernt, wie einst geschehen bei der Beuysschen Fettecke...

läuft bis 7. Januar, geöffnet Samstag 15 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 14 bis 18 Uhr.