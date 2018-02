vor 2 Stunden SK Weil am Rhein Polizei warnt vor betrügerischem Parkplatzeinweiser

Einem Betrüger auf den Leim gegangen ist eine Frau aus der Schweiz am Montagvormittag in Weil am Rhein. Die 79-Jährige kam zum Einkaufen über die Grenze und steuerte das Parkhaus "Einkaufsinsel" an.