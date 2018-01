Weil am Rhein Polizei fasst drei tatverdächtige Einbrecher nach spektakulärer Flucht

Über den Jahreswechsel kam es in Weil am Rhein und dessen Umland zu zahlreichen Einbrüchen in Wohnhäuser. Im Verdacht steht eine internationale Einbrecherbande, deren Mitglieder dank der Hilfe eines Passanten verhaftet wurden.

Ziel der Einbrecher waren Wohnhäuser in Haltingen, Rümmingen, Eimeldingen, Binzen, Schliengen und Hertingen, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg und der Staatsanwaltschaft Freiburg, Zeugstelle Lörrach, heißt.

Bis zum Neujahrstag bilanzierte die Polizei etwa ein Dutzend Fälle. Ausnahmslos waren Wohnhäuser und Wohnungen betroffen, an denen entweder Fenster eingeschlagen oder Terrassen- und Balkontüren aufgehebelt wurden. Vereinzelt setzten die Einbrecher auch spezielle Werkzeuge ein.

Mehrere Geschädigte befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. In einem Fall in Weil-Haltingen wurden die Täter vom heimkehrenden Hausbewohner überrascht und flüchteten unerkannt.

Bürger gibt Polizei entscheidenden Tipp

Am Samstagabend gelang der Polizei mit der Festnahme mehrerer Personen ein Durchbruch. Großen Anteil an der Festnahme hatte ein aufmerksamer Bürger. Er war um 19.20 Uhr mit seinem Hund in den Reben auf Haltinger Seite am "Tüllinger Berg" unterwegs. Dort fiel ihm ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen auf, in dem mehrere Personen mit Stirnlampen saßen. Dies kam dem Spaziergänger merkwürdig vor und er meldete dies über seine Frau der Polizei.

Eine Streife traf das beschriebene Auto kurze Zeit später an der Örtlichkeit an und wollte die Insassen kontrollieren. Der Fahrer gab daraufhin Gas und flüchtete auf einem Feldweg in Richtung Obertüllingen. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und forderte Unterstützung an, worauf alle verfügbaren Streifen anrückten.

Fluchtfahrzeug überschlägt sich

Auf der Fahrt vom Tüllinger Berg talwärts in Richtung Weil-Ost verunglückte das Fluchtfahrzeug. Es kam von der Straße ab und überschlug sich. Der leicht verletzte Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber wenig später festgenommen werden.

Die Identität des Mannes steht noch nicht eindeutig fest. Vermutlich handelt es sich um einen 19 Jahre alten Serben. Die beiden anderen Insassen, eine 24-jährige französische Staatsangehörige und eine 19-jährige italienische Staatsangehörige, wurden noch am Unfallort festgenommen. Auch sie waren nicht allzu schwer verletzt.

Diebesgut im Wert von mehr als 100.000 Euro

Im Auto wurde umfangreiches Diebesgut im Wert von über 100.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Ein Teil davon stammte aus einem kurz zuvor in Rümmingen verübten Einbruch. Bisherigen Ermittlungen zu Folge handelt es sich bei den Festgenommenen um eine europaweit agierende Einbrechergruppe, die diverse Alias-Personalien verwendet.

Das Trio steht im Verdacht, mit der derzeitigen Einbruchsserie im Landkreis Lörrach und in anderen Bereichen zu tun zu haben. Alle drei Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach in Untersuchungshaft genommen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte zudem im Rechtshilfewege bei den französischen Kollegen die Durchsuchung eines Hotelzimmers in Mulhouse, für das ein Schlüssel im Fahrzeug der drei Verdächtigen gefunden worden war.

Der rasche Festnahmeerfolg war auch dem Umstand zuzuschreiben, dass wegen der Einbruchsserie zusätzliche Polizeikräfte im Landkreis unterwegs waren und schnell eingreifen konnten. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.