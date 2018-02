vor 2 Stunden SK Weil am Rhein Passant brutal zusammengeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend kam es in Weil am Rhein an der Ecke Post-/Hauptstraße zu einer Gewalttat. Dort wurde kurz nach 21 Uhr ein 19-jähriger Passant von einer bislang unbekannten Person brutal zusammengeschlagen.