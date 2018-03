Handgreiflichkeiten nach Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam es bei der Parkplatzausfahrt eines Schnellrestaurants in der Colmarer Straße zu einem Verkehrsunfall. Uneinigkeit der Beteiligten führte dabei zu einem Handgemenge.

Am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, kam es bei der Parkplatzausfahrt eines Schnellrestaurants in der Colmarer Straße zu einem Verkehrsunfall. Da sich die beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen, zwei 25-jährige Französinnen, über die Schadensregulierung uneinig waren, endete das Gespräch schließlich in einem Handgemenge, wobei beide Damen verletzt wurden. Durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Weil wurde gegen beide Fahrerinnen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/9797-0 zu melden.