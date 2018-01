vor 10 Stunden dpa Weil am Rhein Gefährlicher Stoff am Rangierbahnhof Weil am Rhein – Sperrung wieder aufgehoben

Nach dem Austritt eines gefährlichen Stoffes am Rangierbahnhof in Weil am Rhein wurden die Bahn-Fernverkehrsstrecke Freiburg-Basel und die Bundesstraße 3 gesperrt. Die Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben.