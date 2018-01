Weil am Rhein Fast eine Million Lastwagen am Autobahnzoll Weil

Anstieg im Jahr 2017 in Richtung Norden um gut 13 000 Fahrzeuge. Zahlen erreichen neuen Höchststand.

Die Zahl der Lkw, die vergangenes Jahr den Autobahngrenzübergang Weil am Rhein-Basel passiert haben, ist erneut gestiegen. Insgesamt überquerten 993 791 Lastwagen die Grenze. Im Jahr davor waren es 983 785. Auffallend ist dabei, dass deutlich mehr Lkw die Grenze in Richtung Norden passieren als in Richtung Schweiz.

Nach den Zahlen, die das Verkehrskommissariat auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat, waren im vergangenen Jahr rund 531 000 Lastwagen nach Norden unterwegs, während rund 463 000 in Richtung Schweiz fuhren. Wie es zu diesem Unterschied von fast 70 000 Fahrzeugen pro Jahr kommt, können weder die Polizei noch die Zollbehörden erklären. Auffällig ist, dass in Richtung Norden vor allem die Zahl der Leerfahrten um mehr als das Sechsfache größer ist als in der Gegenrichtung, während in Richtung Süden Verzoller- und Transitfahrten deutlich mehr anfallen als umgekehrt. In Fahrtrichtung Nord hat sich insgesamt eine starke Zunahme der Lastwagen-Zahlen ergeben. Sie stieg 2017 um gut 13 000, während die Steigerung im Jahr davor nur bei knapp 1000 gelegen hatte. Umgekehrt verzeichnete man in Richtung Süden 2017 sogar einen leichten Rückgang um knapp 4000 Fahrzeuge. 2016 lag der Zuwachs noch bei fast 2500.

Grundsätzlich geht das Verkehrskommissariat von einer stetigen Steigerung des Schwerlastverkehrs aus. Über die vergangenen zehn Jahre betrachtet habe man im Mittel jährlich eine Zunahme von etwa zwei Prozent zu verzeichnen. An diesem Trend hätten auch die jüngsten Zahlen nichts geändert, sagt der Leiter des Verkehrskommissariats Thomas Müller. Die knapp eine Million Lastwagen im vergangenen Jahr seien somit ein neuer Höchststand.