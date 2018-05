Weil am Rhein Die Grenzen der Freiheit: Unterwegs mit der Bundespolizei in Weil am Rhein

Die Grenzen der Freiheit: Unterwegs mit der Bundespolizei in Weil am Rhein

Weiterhin kommen illegal Flüchtlinge nach Deutschland, viele von ihnen reisen über die Schweizer Grenze ein. Wir waren unterwegs mit der Bundespolizei in Weil am Rhein.

Die Tram der Linie 8 hält nahezu geräuschlos. Der unfreiwillige Halt an der Grenze zwischen Basel und Weil am Rhein ist längst zur Routine geworden. Mehr als die Hälfte der grenzüberschreitenden Stadtbahnen wird an dieser Stelle von Beamten der Bundespolizei gestoppt. Auch dieses Mal wiederholt sich das immer gleiche Vorgehen: Die Polizisten, mindestens drei, manchmal mehr, kündigen dem Fahrer die Kontrolle an und durchschreiten die Bahn. Die meisten Fahrgäste zeigen ihren Ausweis ungerührt, manche wirken etwas nervös. Die Polizisten suchen vor allem eine Gruppe: Illegale Einwanderer, die die Tram als Einreisemöglichkeit nach Deutschland nutzen. Oft haben sie Erfolg, dieses Mal nicht.

Eigentlich gibt es zwischen Deutschland und der Schweiz seit Dezember 2008, als die Eidgenossen dem Schengen-Raum beitraten, keine systematischen Personenkontrollen mehr. Dass Trams, Fernbusse und andere Verkehrsmittel mittlerweile regelmäßig kontrolliert werden, liegt daran, dass dauerhaft Flüchtlinge über die Grenze kommen. 2915 Menschen kamen 2017 illegal von Basel nach Lörrach oder Weil am Rhein. Im weiteren Verlauf der Grenze bis Konstanz waren es 1040 Flüchtlinge. In anderen Regionen Europas sind die alten, flächendeckenden Grenzkontrollen wieder aufgenommen worden, seit September 2015 auch zwischen Deutschland und Österreich.

An der Schweizer Grenze in Weil am Rhein steht Thomas Gerbert und verfolgt die Kontrollen. Er ist seit Jahrzehnten bei der Bundespolizei, mittlerweile als Pressesprecher der Inspektion Weil am Rhein. Angesprochen auf die „Erklärung 2018“, die über 165 000 Internet-Unterschriften hat, muss er schmunzeln. In ihr fordern konservative Intellektuelle, „die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes“ wiederherzustellen. Gerbert sieht das anders: „Nein“, sagt er, „diese Ordnung ist nicht verloren gegangen.“ Man habe die Lage unter Kontrolle, nicht nur an der Grenze, sondern auch im Hinterland. Gemeinsam mit den Schweizer Kollegen kann die Bundespolizei einen Korridor von je 30 Kilometern jenseits der Grenze kontrollieren. „Wir stellen nicht nur illegale Einreisen fest, sondern vollstrecken auch Haftbefehle oder entdecken Kriminelle“, so Gerbert. Dem Ruf nach mehr Grenzkontrollen folgt er nicht ganz: „Bei illegaler Migration könnte das helfen, sonst sind die Maßnahmen im Hinterland effektiver.“

Doch was bedeuten Grenzkontrollen in der Praxis? „Für viele Flüchtlinge ändern sie erstmal nichts“, sagt Gerbert. Einige kämen sogar gezielt auf die Polizei zu, um ihr Asylbegehren vorzutragen. Zwar sind sie oft bereits in Verfahren in Italien oder der Schweiz, dennoch ist das möglich. Die Flüchtlinge, die sich laut Gerbert „zu 98, 99 Prozent“ nicht ausweisen können, werden registriert und weitergeleitet. „Wir wollen wissen, wer in unser Land kommt“, antwortet Gerbert auf die Frage, was die Kontrollen bringen. Das baden-württembergische Innenministerium ist sich sicher: Man habe „die Situation an der Grenze zur Schweiz gut im Griff“, so das Ministerium. Einen Bedarf für stärkere Kontrollen sehe man nicht, auch nicht für eine landeseigene Grenzpolizei, wie Markus Söder sie für Bayern plant.

Das liegt auch daran, dass wieder weniger Menschen illegal über die Schweiz nach Deutschland kommen. 2015 stellte die Bundespolizei 3837 Fälle fest, im Rekordjahr 2016 waren es 7138, 2017 noch 5127. In den ersten Monaten 2018 ging der Rückgang weiter. Die meisten Flüchtlinge kommen über das Mittelmeer und Italien. Laut Bundespolizei dominieren derzeit Einwanderer aus Westafrika, vor allem aus Nigeria, Gambia und Guinea. Verstärkt nutzen sie Güterzüge als Versteck, um von Italien nach Deutschland zu kommen. „Sie setzen sich extremer Gefahr aus, steigen nahe der 15 000-Volt-Oberleitung in die Auflieger von per Zug transportierten LKW ein, das ist lebensgefährlich“, beschreibt Gerbert die Versuche der Flüchtlinge, „und dafür zahlen sie Schleusern noch viel Geld.“ Er betont: „Meine Kollegen sehen großes menschliches Leid.“ Familien mit Kindern etwa, die völlig entkräftet ankommen.

Das passiert bei einer illegalen Einreise Fast alle Flüchtlinge, die an der deutsch-schweizerischen Grenze aufgegriffen werden, stecken bereits in Asylverfahren in anderen Ländern. Was passiert mit ihnen? Direkt an der Grenze Wenn ein Flüchtling an der deutschen Grenze aufgegriffen wird, hat er das Recht, Asyl zu beantragen. Dabei ist egal, ob er sich bereits in einem, zwei oder noch mehr anderen EU-Ländern in einem Asylverfahren befindet. Wer Asyl beantragt, kommt ins Land. Zwar erlaubt deutsches Asylrecht Zurückweisungen an der Grenze, es wird allerdings von EU-Gesetzen und europäischen Vereinbarungen überlagert. Zudem hat die Bundesregierung entschieden, darauf zu verzichten. Nur in Ausnahmesituationen ist es möglich, Asylbewerber direkt an der Grenze zurückzuweisen.

Auf dem Polizeirevier Da fast jeder Flüchtling ohne Ausweispapiere einreist, wird auf dem Revier der Bundespolizei seine Identität festgestellt. Dies erfolgt über das europäische Euro-dac-System. Dort sind die Fingerabdrücke aller Flüchtlinge registiert, die in einem EU-Land registriert wurden: Das System zeigt, wo, seit wann und unter welcher Identität. Die allermeisten Flüchtlinge, die an der deutsch-schweizerischen Grenze ankommen, sind in der Datenbank zu finden. Laut Bundespolizei werden auch mögliche offene Haftbefehle festgestellt.

Die Anzeige Routinemäßig stellt die Polizei eine Anzeige gegen den Flüchtling wegen Verstoßes gegen die Aufenthaltsbestimmungen. Wie die in Weil am Rhein zuständige Staatsanwaltschaft Lörrach erklärt, werden diese fast immer eingestellt. Geld- und Gefängnisstrafen drohen Mehrfachtätern, die trotz Einreiseverbotes oder mit gefälschten Papieren einreisen.

Im Land Nach der Identitätsfeststellung werden die Flüchtlinge weitergeleitet. Flüchtlinge, die als minderjährig eingestuft werden, bleiben im Landkreis, dessen Jugendeinrichtungen für sie zuständig sind. Erwachsene, die in unserer Region eingereist sind, werden an die Landeserstaufnahmestelle (LEA) Karlsruhe verwiesen. Sie erhalten ein Zugticket und die Adresse der LEA. Ob sie dort ankommen, kontrolliert die Bundespolizei nicht.

Der weitere Verlauf Sobald festgestellt worden ist, dass ein Flüchtling bereits in einem anderen EU-Land registriert ist, hat das Bundesamt für Migration drei Monate Zeit, beim zuerst betretenen Land die Rückübernahme zu beantragen. Geschieht das nicht oder zu spät, ist nur noch Deutschland für das Asylverfahren zuständig. Stimmt das Ersteintrittsland der Übernahme zu, bleiben sechs Monate Zeit, den Flüchtling zu überstellen.

Unwahrscheinliche Rückführung 2017 hat Deutschland 64 267 Übernahmeersuche gestellt, in 46 873 Fällen stimmte der andere Staat zu. Tatsächlich überstellt wurden nur 7102 Menschen. Die Gründe dafür können sein, dass der Flüchtling untergetaucht oder ins Kirchenasyl gegangen ist. Dann ist nach Ablauf der Sechs-Monats-Frist wieder nur Deutschland für den Asylantrag zuständig. Die Überstellung aufschieben können eine Klage oder ein Reiseunfähigkeits-Attest. (dod)

Der Einwanderung feste Kontrollen entgegenzusetzen, ist im Schengen-Raum nur in Ausnahmen möglich. Die Genehmigung für massiven Grenzschutz zwischen Deutschland und Österreich wurde zuletzt bis 11. November verlängert. Die EU-Kommission hat den Wunsch der Bundesregierung zähneknirschend akzeptiert. Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab sagt im SÜDKURIER-Gespräch: „Langfristig müssen die Kontrollen an Binnengrenzen unbedingt weg.“ Sie erschwerten, dass die EU zusammenwachse. Die Kontrollen seien ein politisches Signal, dass man sich um die Sicherheit kümmere. Allerdings „sollten es immerhin solche sein, bei denen gezielt kontrolliert wird, und keine, die nur Stau verursachen, wie ich es zwischen Luxemburg und Frankreich erlebe“, so Schwab.

Trotz sinkender Zahlen spürt Gerbert eine gewachsene Unsicherheit bei einigen Bürgern. Vermehrt melden sie sich bei ihm, die besorgten alten Damen, aber auch „politisch eher rechte Leute“, wie er sagt. Allen erklärt er, dass die Bundespolizei niemand an den Grenzen zurückweisen kann. Nur wer illegal einreist und kein Asyl beantragt, kann nach einer Identitätsfeststellung sofort wieder des Landes verwiesen werden. Bei angeordneten Kontrollen können solche Nicht-Asyl-Fälle direkt am Grenzübergang abgewiesen werden. 2017 passierte das 7000-mal an der deutsch-österreichischen Grenze.

Die Bundespolizei Der Grenzschutz, die Sicherheit in Zügen und auf Bahnhöfen sowie die Luftsicherheit sind die Hauptaufgaben der Bundespolizei. Zudem wird sie als Küstenwache eingesetzt, schützt Ministerien und sichert Objekte des Bundes im Ausland. Bis 2005 hieß die Bundespolizei bei gleichen Aufgaben Bundesgrenzschutz. Rund 35 300 Polizisten arbeiten für die Bundespolizei, davon sind 213 für die Inspektion Weil am Rhein und 120 für die Inspektion Konstanz im Einsatz. Sie sichern die 316 Kilometer lange Grenze zur Schweiz. Zum Vergleich: Die baden-württembergische Landespolizei beschäftigt derzeit rund 24 000 Polizisten. (dod)

Bundespolizist Markus Spormann hat während der Flüchtlingskrise vieles gesehen. An diesem Tag verstärkt der Polizeikommissar mit seiner Gruppe, die eigentlich im niedersächsischen Duderstadt stationiert ist, die Weiler Bundespolizisten. Für ihn ist das Gewohnheit, seine Einheit wird im gesamten Bundesgebiet eingesetzt. Unter anderem war er zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle im September 2015 in Passau, als täglich Tausende Flüchtlinge ins Land drängten. „Das waren beeindruckende Bilder, die vergisst man nicht“, sagt er. Man merkt, dass da noch immer etwas in ihm arbeitet. Ob es ihn nicht frustriert, illegale Migranten an der Grenze nur festzustellen, aber nicht an der Einreise hindern zu können? Spormann verneint entschieden, Hardliner-Positionen finden bei ihm keinen Anklang: „Wir machen das, was unser Auftrag ist. Man darf nie vergessen: Es sind immer noch Menschen, die da kommen, und keine Maschinen.“