Ein undichter Container mit Dichlorbenzen hält Rettungskräfte und Anwohner des Rangierbahnhofs eine Nacht lang in Atem.

Nachdem es im Rangierbahnhof Weil am Rhein erneut zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und weiterer Rettungsdienste gekommen ist, weil ein Gefahrgutcontainer undicht geworden war, nimmt in der Stadt das Unverständnis darüber zu, dass die Deutsche Bahn es bislang unterlassen hat, auf die von Weil am Rhein geforderten Verbesserungen einzugehen und so für mehr Sicherheit entlang des Bahngeländes zu sorgen.

OB Dietz hat sich deshalb erneut an den Konzernbevollmächtigten Hantel gewandt (siehe weiteren Bericht) und ihn aufgefordert, endlich zu handeln. Auch der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann (FDP) unterstützte die Forderungen. Er sprach nach dem neuen Vorfall von „offensichtlichen Sicherheitslücken im Management der Gefahrgüter und deren Umschlag auf den Strecken der Deutschen Bahn.“ Er halte es für notwendig, „dass die Deutsche Bahn keinen Zweifel an ihrem Willen zulässt, Schaden von der Bevölkerung abzuhalten“. Von der DB gibt es bislang keine Stellungnahme.

Was war geschehen? Am Donnerstagabend hatte ein Rangiermeister gegen 18.30 Uhr im Rangierbahnhof an einem Güterzug einen stechenden Geruch festgestellt. Der kam von einem mit 28,5 Tonnen Dichlorbenzen beladenen Tankcontainer auf einem Güterzug, der für einen Empfänger im schweizerischen Monthey bestimmt war.

Am Donnerstagabend hatte ein Rangiermeister gegen 18.30 Uhr im Rangierbahnhof an einem Güterzug einen stechenden Geruch festgestellt. Der kam von einem mit 28,5 Tonnen Dichlorbenzen beladenen Tankcontainer auf einem Güterzug, der für einen Empfänger im schweizerischen Monthey bestimmt war. Wie reagierten die Rettungskräfte? Um den havarierten Tankcontainer herum ließ Feuerwehr-Einsatzleiter Frank Sommerhalter eine Sperrzone von 100 Metern einrichten, die im Lauf des Abends wegen des starken Winds auf 150 Meter ausgedehnt wurde. Die Bundespolizei sperrte alle Zugänge und Zufahrten des Gefahrenbereichs. Die Polizei warnte Anwohner über Lautsprecher. Die Bundesstraße 3 wurde ab der Einmündung Bühlstraße bis zum Obeliskkreisel gesperrt. Der Tramverkehr war ebenfalls eingeschränkt, die Züge endeten in Friedlingen. Der Zugverkehr zwischen Efringen-Kirchen und Basel wurde eingestellt. Die Stadt veranlasste eine sogenannte Trinat-Meldung, mit der auch die französischen und Schweizer Nachbarn über den Vorfall informiert wurden.

Um den havarierten Tankcontainer herum ließ Feuerwehr-Einsatzleiter Frank Sommerhalter eine Sperrzone von 100 Metern einrichten, die im Lauf des Abends wegen des starken Winds auf 150 Meter ausgedehnt wurde. Die Bundespolizei sperrte alle Zugänge und Zufahrten des Gefahrenbereichs. Die Polizei warnte Anwohner über Lautsprecher. Die Bundesstraße 3 wurde ab der Einmündung Bühlstraße bis zum Obeliskkreisel gesperrt. Der Tramverkehr war ebenfalls eingeschränkt, die Züge endeten in Friedlingen. Der Zugverkehr zwischen Efringen-Kirchen und Basel wurde eingestellt. Die Stadt veranlasste eine sogenannte Trinat-Meldung, mit der auch die französischen und Schweizer Nachbarn über den Vorfall informiert wurden. Wurde jemand verletzt? Vier Feuerwehrleute und ein Passant erlitten Atemreizungen und wurden medizinisch betreut. Die Feuerwehrleute wurden zur Beobachtung vorübergehend ins Krankenhaus gebracht, sind aber alle wieder zu Hause. Der Passant konnte bereits nach Begutachtung durch den Notarzt entlassen werden.

Vier Feuerwehrleute und ein Passant erlitten Atemreizungen und wurden medizinisch betreut. Die Feuerwehrleute wurden zur Beobachtung vorübergehend ins Krankenhaus gebracht, sind aber alle wieder zu Hause. Der Passant konnte bereits nach Begutachtung durch den Notarzt entlassen werden. Wie wurde die Gefahr behoben? Nachdem die Messgruppe der Feuerwehr den Tankcontainer identifiziert hatte, aus dem der Gefahrstoff austrat, wurde die Industriefeuerwehr Region Basel (IFRB) beigezogen, da sie über spezielle Messgeräte verfügt. Die Überprüfung des Containers war aber erst möglich, nachdem der Notfallmanager der Bahn die Abschaltung und Erdung der Oberleitungen veranlasst hatte. Feuerwehrleute stellten dann fest, dass einer der drei Deckel auf dem Container nicht richtig verschlossen war. Nachdem der Deckel richtig verschlossen war, konnte man bei Nachmessungen keine Konzentrationen des Gefahrstoffs mehr feststellen. Gegen 2.15 Uhr am Freitagmorgen konnte Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden.

Nachdem die Messgruppe der Feuerwehr den Tankcontainer identifiziert hatte, aus dem der Gefahrstoff austrat, wurde die Industriefeuerwehr Region Basel (IFRB) beigezogen, da sie über spezielle Messgeräte verfügt. Die Überprüfung des Containers war aber erst möglich, nachdem der Notfallmanager der Bahn die Abschaltung und Erdung der Oberleitungen veranlasst hatte. Feuerwehrleute stellten dann fest, dass einer der drei Deckel auf dem Container nicht richtig verschlossen war. Nachdem der Deckel richtig verschlossen war, konnte man bei Nachmessungen keine Konzentrationen des Gefahrstoffs mehr feststellen. Gegen 2.15 Uhr am Freitagmorgen konnte Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden. Wie gefährlich ist Dichlorbenzen? Dichlorbenzen (oder Dichlorbenzol, was nur ein anderer Name für denselben Stoff ist) gilt als schlecht abbaubar und giftig für Wasserorganismen. Die farblose, ölige, stechend riechende Flüssigkeit reizt Augen und Haut. Dichlorbenzen ist Zwischenprodukte für Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel, Farbstoffe und Schädlingsbekämpfungsmittel. Es dient als Lösungsmittel für Lacke, Gummi, Wachse, Harze und Desinfektionsmittel.

Dichlorbenzen (oder Dichlorbenzol, was nur ein anderer Name für denselben Stoff ist) gilt als schlecht abbaubar und giftig für Wasserorganismen. Die farblose, ölige, stechend riechende Flüssigkeit reizt Augen und Haut. Dichlorbenzen ist Zwischenprodukte für Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel, Farbstoffe und Schädlingsbekämpfungsmittel. Es dient als Lösungsmittel für Lacke, Gummi, Wachse, Harze und Desinfektionsmittel. Was geschah mit dem Container? Die Bundespolizei hat den Tankcontainer – wie auch schon den beim Havariefall vom 18. Dezember – beschlagnahmt, um untersuchen zu können, wieso es zu dem Vorfall kam. Er stand während des Wochenendes auf einem gesicherten Gleis beim Haltinger Bahnbetriebswerk. Diese Woche wird entschieden, wo und wann er untersucht wird.

Anwohner im Rad meldeten am Freitag Bedenken an, weil der Container nah am Wohngebiet und nur 20 Meter neben einem Kinderspielplatz steht und ein unangenehmer Geruch wahrnehmbar sei.

Ermittler der Bundespolizei stellten aber bei einer Kontrolle am Freitag fest, dass der Behälter einwandfrei verschlossen ist und von ihm keine Gerüche ausgingen. Der schon am 18. Dezember beschlagnahmte Waggon steht inzwischen in Karlsruhe und soll dort am 15. Januar von einem Fachmann begutachtet werden.